В Кемеровской области 15-летнего подростка нашли мёртвым в тайге

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В Кемеровской области в среду, 16 августа, трое подростков ушли в тайгу за шишками и заблудились. Двое из них в четверг были найдены живыми, а позже обнаружили тело третьего. Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что двое 13-летних и один 15-летний подростки ушли в лес за шишками в Тисульском районе и пропали.
Причины смерти в настоящее время выясняются.
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«По предварительной информации, 13-летние мальчики найдены живыми, в настоящее время они доставляются из леса в населенный пункт, а 15-летний подросток обнаружен погибшим», — проинформировали в пресс-службе следственного управления СК РФ по Кемеровской области.
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Диана Аванесян