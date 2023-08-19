В Кемеровской области грузовой поезд насмерть сбил 12-летнего ребёнка

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12-летнюю девочку насмерть сбил грузовой поезд в Кемеровской области.
Трагедия случилась 19 августа рядом со станцией Егозово в Ленинск-Кузнецком районе. Западно-Сибирская транспортная прокуратура сообщает, что 12-летняя девочка скончалась от полученных травм.
Беловская транспортная прокуратура организовала проверку, в ходе которой оценят соблюдению норм безопасности при эксплуатации объектов железнодорожного транспорта.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области женщина насмерть сбила 7-летнего ребёнка. Пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области сообщает, что трагедия случилась в пятницу примерно в 18.30 (мск) на проспекте Ленина. Женщина сбила 6-летнего мальчика и 7-летнюю девочку. Детей госпитализировали. Девочка скончалась в больнице.
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Мария Фирсова