В Кемеровской области младенец погиб после жесточайшего избиения родителями

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У родителей-рецидивистов младенец погиб после жесточайшего избиения в Кемеровской области. Погибший ребенок был третьим в семье, двоих старших братьев изъяли сотрудники опеки. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Трагедия произошла в городе Мыски. Малыша госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, тяжёлым ушибом головного мозга, контузией и ушибами лёгких и ягодиц.
Медики констатировали жестокое избиение, в результате которого у младенца начался отек головного мозга. Спасти его не удалось.
Перед смертью ребенок находился под присмотром 36-летнего отца. Ранее он был судим за наркотики и применение насилия в отношении представителя власти. Мужчина уверяет сотрудников правоохранительных органов о том, что не знает, откуда у младенца появились серьезные травмы. Мать погибшего малыша находится в больнице.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Если причастность отца ребенка к его смерти будет доказана, в этом случае ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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Медики констатировали жестокое избиение, в результате которого у младенца начался отек головного мозга. Спасти его не удалось.
Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Если причастность отца ребенка к его смерти будет доказана, в этом случае ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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Екатерина Коршунова