В Кемеровской области мужчина устроил стрельбу с балкона своей квартиры

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Житель Кемеровской области устроил стрельбу с балкона своей квартиры из охотничьего ружья после ссоры с женой. Об этом сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.
Уточняется, что жители соседних домов сообщили в полицию о стрельбе с одного из балконов в 01:30 по московскому времени (05:30 местное). На место происшествия направилась полиция и Росгвардия. К моменту их прибытия вооружённый мужчина находился на улице.
Прибывшие на место специалисты правоохранительных органов задержали 23-летнего мужчину, который пытался оказывать им сопротивление. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Также полицейские изъяли у злоумышленника охотничье ружьё и 40 патронов к нему. По словам задержанного, он случайно нашёл оружие в лесу.
Кроме того, сотрудники полиции опросили местных жителей и выяснили, что до выхода на улицу мужчина совершил два выстрела с балкона квартиры на втором этаже.
Отмечается, что в отношении задержанного было составлено два протокола, согласно которым ему грозит штраф в размере до 60 тысяч рублей и административный арест до 15 суток.
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Прибывшие на место специалисты правоохранительных органов задержали 23-летнего мужчину, который пытался оказывать им сопротивление. Он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.
Кроме того, сотрудники полиции опросили местных жителей и выяснили, что до выхода на улицу мужчина совершил два выстрела с балкона квартиры на втором этаже.
Отмечается, что в отношении задержанного было составлено два протокола, согласно которым ему грозит штраф в размере до 60 тысяч рублей и административный арест до 15 суток.
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Анастасия Чинкова