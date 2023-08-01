В Кемеровской области семилетняя девочка на квадроцикле сбила четырехлетнюю

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В Кемеровской области семилетняя девочка, катаясь на квадроцикле, сбила четырёхлетнюю, она госпитализирована. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД РФ по региону.
В сообщении уточняется, что инцидент произошел на территории Ленинск-Кузнецкого округа.
Оказалось, что родители купили девочке квадроцикл всего несколько дней назад. На вождение данного ТС права не нужны, однако ребенок не мог водить квадроцикл из-за маленького возраста.
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«7-летний ребенок, управляя квадроциклом с объемом двигателя 110 см³, совершил наезд на 4-летнюю девочку, которая находилась на проезжей части. В результате пострадавшая с ушибами и ссадинами была доставлена в медицинское учреждение», – говорится в сообщении ведомства.
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Элина Позднякова