В Кемеровской области школьник умер в гостях у друга

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В Сибири школьник умер в гостях у друга, рядом с телом нашли энергетик и вейп.
В городе Калтан Кемеровской области ученик 7 класса умер в гостях у своего друга. Рядом с телом школьника нашли бутылку из-под энергетика и сигарету-вейп, пишет РЕН ТВ.
Группа школьников собралась дома у 14-летнего подростка на улице Калинина вечером 5 октября. Среди гостей был 13-летний одноклассник хозяина. Мальчик жил неподалеку с мамой и младшей сестрой. С августа нынешнего года состоял на учете местного отделения по делам несовершеннолетних.
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Группа школьников собралась дома у 14-летнего подростка на улице Калинина вечером 5 октября. Среди гостей был 13-летний одноклассник хозяина. Мальчик жил неподалеку с мамой и младшей сестрой. С августа нынешнего года состоял на учете местного отделения по делам несовершеннолетних.
«В 19:30 подростку стало плохо, и он умер. Прибывшие медики констатировали смерть» – сообщил изданию источник.Тело мальчика направили на экспертизу. Правоохранители изъяли литровую бутылку энергетика «Торнадо», пустую банку энергетика «Вольт» и электронную сигарету.
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Мария Фирсова