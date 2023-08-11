В Кемеровской области случилось землетрясение

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На территории Красулинского сельского поселения в Кузбассе произошло землетрясение магнитудой 2,9.
Информация о землетрясении появилась в группе «Инцидент Кузбасс» во «ВКонтакте».
Землетрясение носит техногенное происхождение. Специалисты заявляют, что подземные толчки спровоцированы взрывами в разрезе.
Эпицентр землетрясения расположился вблизи Новокузнецка и Прокопьевска. Другие детали случившегося не уточняются. Данных о разрушениях и пострадавших не сообщалось.
Ранее в результате землетрясения в провинции Малатья (Турция) получили травмы 23 человека, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) заявил о магнитуде землетрясения в 5,6, тогда как турецкое Управление по чрезвычайным происшествиям (AFAD) указало на магнитуду 5,3 с глубиной эпицентра 7 километров.
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Землетрясение носит техногенное происхождение. Специалисты заявляют, что подземные толчки спровоцированы взрывами в разрезе.
Ранее в результате землетрясения в провинции Малатья (Турция) получили травмы 23 человека, сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.
Европейский средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) заявил о магнитуде землетрясения в 5,6, тогда как турецкое Управление по чрезвычайным происшествиям (AFAD) указало на магнитуду 5,3 с глубиной эпицентра 7 километров.
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Мария Фирсова