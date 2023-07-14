В Кемеровской области 8-летнюю девочку убило током

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8-летняя девочка случайно коснулась металлической трубы, где находился электрический кабель под напряжением 220 вольт.
О трагедии сообщил отец девочки, который вызвал скорую помощь, пишет РЕН ТВ. Прибывшие на место медики констатировали смерть ребенка.
Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Ранее в Москве на площади Академика Курчатова 20-летний студент прыгнул в фонтан, где его ударило током. Молодой человек погиб. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Уточняется, что второкурсник МГТУ им. Баумана после велосипедной прогулки залез в фонтан, где его сразу ударило токои от уличной проводки. Рядом находилась его сестра, которая начала звать на помощь. К месту происшествия бросились прохожие, которые помогли достать молодого человека из воды и вызвали скорую помощь.
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Возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Уточняется, что второкурсник МГТУ им. Баумана после велосипедной прогулки залез в фонтан, где его сразу ударило токои от уличной проводки. Рядом находилась его сестра, которая начала звать на помощь. К месту происшествия бросились прохожие, которые помогли достать молодого человека из воды и вызвали скорую помощь.
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Мария Фирсова