В Киеве демонтировали бюст Юрия Гагарина, от него остался лишь постамент

Фото: Фотобанк Московской области
Об этом сообщили в Telegram-канале «Деколонизация. Украина»
В Киеве демонтировали бюст советского космонавта Юрия Гагарина, который находился на улице Юрия Пасхалина, дом 15 в Дарницком районе украинской столицы. Об этом сообщил Telegram-канал «Деколонизация. Украина».
Гранитный бюст первого космонавта планеты, который находился во дворе Центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодежи, установили в конце 1960-х годов. Гагарин посещал Киев 23 апреля 1966 года.
Ранее в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины сообщили, что ведомство решило лишить охранного статуса два монументальных советских памятника, которые находятся в Киеве: памятник участникам Январского вооруженного восстания 1918 года, который находится в Мариинском парке, и обелиск в честь города-героя Киева, расположенный прямо на Галицкой площади.
Гранитный бюст первого космонавта планеты, который находился во дворе Центра технического творчества и профессиональной ориентации школьной молодежи, установили в конце 1960-х годов. Гагарин посещал Киев 23 апреля 1966 года.
Артем Путинцев