В Киеве и двух областях звучат взрывы

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В Киеве, Винницкой и Хмельницкой областях прогремели взрывы, пишут украинские СМИ
В Киеве слышны взрывы. Об этом сообщает «Зеркало недели».
Отмечается, что официальная информация о произошедшем в настоящее время отсутствует.
Кроме того, взрывы прозвучали в Винницкой и Хмельницкой областях Украины.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожье прозвучало несколько взрывов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
«Около 4:10 в Киеве снова раздались взрывы», — пишет украинское издание.
Кроме того, взрывы прозвучали в Винницкой и Хмельницкой областях Украины.
Ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что в Запорожье прозвучало несколько взрывов. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Диана Аванесян