В Киеве и ещё шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: iStock/LeMusique
В столице Украины, а также Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Харьковской и Черкасской областях объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
Читайте также:
В восьми областях Украины объявлена воздушная тревога
Украинские СМИ пишут о взрывах в Харьковской и Полтавской областях
«Страна.ua»: Пожар после сильного взрыва начался в Киеве
Читайте также:
«Страна.ua»: Пожар после сильного взрыва начался в Киеве
Артем Путинцев