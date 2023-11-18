Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Киеве и ещё восьми областях Украины объявлена воздушная тревога

В Киеве и ещё восьми областях Украины объявлена воздушная тревога

18 ноября 2023, 05:57
Фото: iStock/Stock_Dealer

Фото: iStock/Stock_Dealer

Воздушная тревога объявлена в Киеве и ещё восьми украинских регионах Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса для оповещения населения.

Помимо украинской столицы, предупреждающие сирены звучат также в Киевской, Житомирской, Сумской, Черниговской, Волынской, Тернопольской, Хмельницкой и Ровненской областях страны.

ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.

Читайте также:

В Киеве объявили воздушную тревогу

В Днепропетровске после объявления воздушной тревоги прогремел взрыв

В четырёх областях Украины объявлялась воздушная тревога
#украина
#воздушная тревога
Читайте нас в
На границе Финляндии и России людей атаковали газом
Yle: Финские пограничники применили газ против группы людей на границе с Россией
18 ноября 2023, 01:22

Фото: iStock/Oleksii_Liskonih

Пограничники Финляндии применили газ против группы людей на границе с Россией в районе погранперехода Ниирала. Об этом сообщил телерадиоканал Yle.
«Была группа, которая не подчинялась приказам и словам пограничника. <...> Чтобы взять ситуацию под контроль, пришлось применить максимально мягкое средство, которым стало распыление газа» — рассказал журналистам замглавы пограничной службы Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен.

О закрытии четырех пропускных пунктов на границе с Россией с 18 ноября до 18 февраля объявил кабинет министров Финляндии. Закрыты будут КПП, расположенные на восточной границе Финляндии. Правительство ограничит пропуск граждан через КПП Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск в Ленинградской области и Ниирала — Вяртсиля в Карелии.

МИД Финляндии объяснил решение о закрытии КПП с Россией въездом мигрантов, которые пересекают границу незаконно. Глава внешнеполитического ведомства страны Мари Рантанен заявила, что меры были предприняты из-за ухудшения ситуации на восточной границе. Она также добавила, что власти будут готовы перейти к «более решительным мерам» в случае такой необходимости.

Доводы финской стороны о том, что к наплыву мигрантов причастна Россия, прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что подобные заявления являются дезинформацией. Захарова подчеркнула, что Финляндия может обратиться к России, если действительно намерена решить проблему незаконной миграции, чтобы действовать совместно.

Читайте также:

Тысячи жителей Финляндии выступили против закрытия границы с Россией

Финляндия закроет КПП на границе с РФ: как пересечь границу и в чем обвинили Россию

Российское посольство предупредило об ответных мерах на закрытие КПП Финляндией
#газ
#граница
#россия
#финляндия
Читайте нас в
Ограбление в центре Москвы запечатлели на видео
Прокуратура Москвы опубликовала видео ограбления на Пресненском валу
18 ноября 2023, 00:23

Фото: iStock/blinow61

Кадры произошедшего в пятницу ограбления на Пресненском валу опубликовала в своём Telegram-канале прокуратура Москвы.
Как отметили в ведомстве, прокуратура ЦАО Москвы «контролирует принятие решения о возбуждении уголовного дела по факту разбойного нападения (ст. 162 УК РФ), а также установление лиц, причастных к совершению противоправных действий, и привлечение их к уголовной ответственности».

Напомним, что около 19:30 мск на Пресненском валу неизвестные, угрожая пистолетом двум гражданам, несколько раз выстрелили в одного из них, после чего скрылись вместе с похищенной сумкой, в которой находилось около 300 млн рублей. Для поимки нарушителей правоохранительные органы ввели план «Перехват». В результате стрельбы есть один пострадавший. Позднее источник агентства ТАСС в правоохранительных органах столицы сообщил, что ограбление было спланировано и произошло по наводке.

Читайте также:

ТАСС: Раскрыты детали ограбления в центре столицы

Неизвестные открыли стрельбу у отделения банка в центре Москвы

В Москве девушка ограбила ломбард, выполняя указания мошенников
#прокуратура
#ограбление
#москва
#видео
Читайте нас в
ТАСС: Раскрыты детали ограбления в центре столицы
17 ноября 2023, 23:02

Фото: iStock/sqback

Вооружённое ограбление в центре Москвы, в результате которого было похищено почти 300 млн рублей, спланировали и совершили по наводке. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Как сообщил собеседник агентства, нападавшие стреляли из травматического пистолета. По его словам, в похищенной у курьеров сумке было около 300 млн рублей.

Согласно данным Telegram-канала «112», нападение произошло на частных «обнальщиков», которые смогли отстоять 7 миллионов рублей, которые остались на дне сумки.

Ранее в ГУ МВД Москвы сообщили, что около 19:30 мск на Пресненском валу неизвестные, угрожая пистолетом двум гражданам, несколько раз выстрелили в одного из них, после чего скрылись. Для поимки нарушителей правоохранительные органы ввели план «Перехват». В результате стрельбы есть один пострадавший.

Читайте также:

Неизвестные открыли стрельбу у отделения банка в центре Москвы

В Москве девушка ограбила ломбард, выполняя указания мошенников

В Москве налётчик погиб во время ограбления аптеки
#ограбление
#нападение
#москва
Читайте нас в
Полиция задержала россиянина по подозрению в расправе над матерью пятилетней давности
В Москве спустя 5 лет задержали мужчину, подозреваемого в расправе над матерью
17 ноября 2023, 21:32

Фото: istock / artolympic

Сотрудники полиции задержали в Москве мужчину, обвиняемого в убийстве матери, которое он совершил пять лет назад.

Как сообщил изданию «Лента.ру» старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета России Юлия Иванова, мужчине предъявляется обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ.

Мужчина свою вину не признает. В скором времени следствие будет ходатайствовать о заключении его под стражу на время проведения расследования. 

По данным СК России, убийство произошло 9 марта 2018 года. Женщину 1958 года рождения нашли мертвой в квартире на улице Рогова в Москве. Через время правоохранительные органы установили причастность ее сына к убийству.

Ранее сообщалось, что прокуратура обжаловала приговор Александру Логунову, которого суд приговорил к 11 годам лишения свободы по делу о расправе над супругой. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также: 
В Югре мать избитого мальчика решила забрать заявление из полиции

Стала известна причина смерти бывшего участника группы «Би-2» Плявина

Юрист Соловьёв призвал проверить управляющую компанию и БТИ после трагедии в Астрахани

#убийство
#ук
#обвинение
#следствие
#мужчина
#сотрудники
#ск
#рф
Читайте нас в
Неизвестные открыли стрельбу у отделения банка в центре Москвы
В центре Москвы грабители открыли стрельбу около отделения банка
17 ноября 2023, 20:44

Фото: istock / Diy1

В центре Москве два вооруженных преступника ограбили двух курьеров с 300 миллионами рублей. О происшествии сообщает телеграм-канал «112».
По данным канала, грабители выстрелили восемь раз, а украли крупную сумму денег и скрылись на автомобиле Mercedes. Для поимки нарушителей правоохранительные органы ввели план «Перехват». В результате стрельбы есть один пострадавший.

Ранее «Радио 1» сообщало, что трое мужчин ограбили один из бутика ЦУМа на 130 тысяч рублей. Они попытались вынести только два головных убора. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также двумя неделями ранее в Подмосковье задержали троих мужчин, которые под видом работников газовой службы грабили пожилых людей в их домах. Об этом сообщили в пресс-службе областного главного комитета МВД.

Читайте также: 
В Югре мать избитого мальчика решила забрать заявление из полиции

Стала известна причина смерти бывшего участника группы «Би-2» Плявина

Юрист Соловьёв призвал проверить управляющую компанию и БТИ после трагедии в Астрахани

#грабители
#пострадавший
#банк
#полиция
#ограбление
Читайте нас в
В Мытищах водитель иномарки столкнулся с четырьмя стоявшими машинами
17 ноября 2023, 20:09

Фото: ГУ МВД РФ по МО

Водитель корейской иномарки столкнулся в Мытищах с четырьмя стоявшими на светофоре автомобилями. Об этом сообщается в телеграм-канале подмосковного главка МВД.
«ДТП произошло в 18:30 у одного из домов, расположенных на улице Щербакова. По предварительное информации, водитель, управляя автомобилем Hyundai, столкнулся с четырьмя машинами, стоящими в попутном направлении перед запрещающим сигналом светофора», – говорится в сообщении. 
Пострадавших в результате аварии нет, однако машины получили повреждения. 
 
На месте работают сотрудники Госавтоинспекции. Движение на улице частично ограничено, водителей попросили выбирать пути объезда.

Читайте также:

Подмосковные аварийные службы перевели в повышенную готовность из-за похолодания и снега

В Калининграде BMW врезался в остановку с людьми, погиб ребенок

В Твери оперативники предотвратили теракт, ликвидировав подозрительную коробку с таймером
 
#мытищи
#дтп
#авария
#автомобили
#водитель
#машины
#мвд московской области
#гибдд
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Подмосковные аварийные службы перевели в повышенную готовность из-за похолодания и снега
17 ноября 2023, 18:59

Фото: МинЖКХ МО

Московская областная аварийно-восстановительная служба переведена в режим повышенной готовности в ожидании похолодания и осадков. Об этом сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Антон Велиховский.
«Служба работает в круглосуточном режиме. Кроме этого, сформирован нештатный отряд, куда вошли 100 сотрудников организации. Их задача – оперативно реагировать на возможные проблемы с подачей услуг ЖКХ в населённых пунктах. В условиях перехода температуры через ноль к минусовым особое внимание уделяется состоянию теплосетей и других коммуникаций», – пояснил министр. 
По данным синоптиков, Русская равнина оказалась в тылу мощного и холодного атлантического циклона. Туда начал поступать арктический воздух, в Московском регионе выпал снег. В выходные также ожидается небольшой снег. В субботу температура воздуха днём опустится до -4°С, а в воскресенье – до -5°С.
 
Для оперативного устранения технологических нарушений заблаговременно подготовили мобильное оборудование и технику. Для бесперебойной работы объектов коммунальной инфраструктуры в подмосковной аварийно-восстановительной службе есть 22 передвижные электростанции, шесть блочно-модульных котельных и другое оборудование. Аварийные бригады располагают средствами электрогазосварки и подъёмниками для работы с тяжёлым оборудованием.
 
Читайте также:

В Жуковском состоится форум «Управдом»

Глава Дубны Тихомиров поручил привести в надлежащий вид общежитие на улице Энтузиастов

В химкинской многоэтажке устраняют подтопление подвала
#минжкх мо
#антон велиховский
#непогода
#похолодание
#снегопад
#чс
#подмосковье
#московская область
Читайте нас в
Россиянин выжил после взрыва гранаты и удара током в 6 тысяч вольт
17 ноября 2023, 18:53

Фото: istockphoto/Akacin Phonsawat

Врачи спасли жителя Астраханской области, получившего удар разрядом в несколько тысяч вольт; до этого астраханец выжил после взрыва гранаты в 2 метрах от него в зоне СВО.
Минздрав Астраханской области сообщает, что бывший участник СВО получил производственную травму в процессе работы с напряжением 6 тысяч вольт в начале сентября. С того времени мужчине провели 7 операций.

Когда он поступил в ожоговое отделение, его состояние было критическим. Мужчину госпитализировали с частичной потерей памяти и серьезными ожогами на шее плече, спине и руке. Общая площадь ожогов составила более 15% кожного покрова. Часть ран пациента обуглилась и покрылась копотью. Врачам пришлось ампутировать часть руки. Хирурги провели три операции по пересадке кожи и четыре по удалению некротических участков. Сейчас мужчина проходит многоэтапную реабилитацию в больнице.

С его слов, это не первый случай, когда он чуть не умер. По его словам, во время службы его автомобиль атаковали дроном, сбросившим гранату в тот момент, когда мужчина вылез из люка, подышать воздухом.

«Дрон промахнулся, граната ударилась о броню машины, отлетела и взорвалась на земле, в метрах двух от меня. Осколки попали в мой бронежилет. Я считаю, что это было чудо! Как и то, что я выжил после удара током в 6 тысяч вольт», - рассказывает мужчина.
Читайте также:

Во Франции мужчина выстрелил в голову жене на глазах у детей

В Твери оперативники предотвратили теракт, ликвидировав подозрительную коробку с таймером

Подмосковные спасатели помогли матери попасть в запертую квартиру к малышу
#здоровье
#врачи
#хирург
#ожоги
#новости
Читайте нас в
Суд вынес приговор жителю Татарстана, который убил дочь за интимный разговор
17 ноября 2023, 18:21

Фото: istockphoto/mandygodbehear

Мужчину из Ютазинского района Республики Татарстан суд приговорил к 7 годам колонии строгого режима.
Мужчина убил 17-летнюю дочь во время ссоры, сообщает следственное управление СК РФ по республике.

27 апреля подсудимый услышал, что его 17-летняя дочь ведет по телефону разговор интимного характера. Отец был в бешенстве и столкнул дочь с лестницы. Она ударилась головой и потеряла сознание.

Отец подумал, что дочь скончалась, и утопил её в реке Ик. Но в тот момент она ещё была жива и погибла как раз от утопления.

Труп девушки спустя 2 дня обнаружили в реке, чуть позже задержали и её отца.

Читайте также:

В Таиланде туриста без признаков жизни обнаружили связанным в номере отеля

Женщина погибла при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

В Калининграде BMW врезался в остановку с людьми, погиб ребенок
#татарстан
#суд
#новости
#родители
#дети
Читайте нас в
Достижения.рф