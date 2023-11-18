В Киеве и ещё восьми областях Украины объявлена воздушная тревога

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Воздушная тревога объявлена в Киеве и ещё восьми украинских регионах Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные официального ресурса для оповещения населения.
ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. По оценке российских властей, за совершённым терактом стоят спецслужбы Украины. ВС РФ наносят удары по украинским объектам оборонной промышленности, энергетики, связи и военного управления. В связи с этим ежедневно объявляется воздушная тревога в регионах Украины или по всей стране.
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