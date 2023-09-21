В Киеве и шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Фото: iStock/Harry Wedzinga
На Украине в Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Черкасской, Винницкой и Киевской областях, а также в Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Воздушная тревога ранее была объявлена в Харьковской, Днепропетровской, Сумской и Полтавской областях, а также в части Запорожской области, подконтрольной Киеву.
Читайте также:
Минобороны: Средства ПВО в Крыму уничтожили 19 беспилотников ВСУ
В Балашихе из-под завалов дома спасатели достали тела женщины и ребенка
В Екатеринбурге на территории воинской части обнаружен неизвестный предмет
Читайте также:
В Балашихе из-под завалов дома спасатели достали тела женщины и ребенка
В Екатеринбурге на территории воинской части обнаружен неизвестный предмет
Диана Аванесян