В Киеве машина раздавила военного на блокпосту

Фото: iStock/Michele Ursi
На въезде в Киев Honda въехала на блокпост и сбила насмерть дежурного, 47-летнего военнослужащего ВСУ.
Киевская полиция сообщает, что ЧП случилось в 00:30. Водитель автомобиля Honda ехал в направлении Броварского проспекта. В это время на трассе был туман, из-за которого он не сразу заметил грузовик. Водитель сделал резкий маневр, но не справился с управлением.
Машина вылетела на правую полосу движения. В это время там нёс службу у блокпоста 47-летний военнослужащий. Машина его сбила.
47-летний мужчина скончался на месте. 45-летниегог водителя задержали. Проверка не показала в его крови следов алкоголя.
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Машина вылетела на правую полосу движения. В это время там нёс службу у блокпоста 47-летний военнослужащий. Машина его сбила.
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Мария Фирсова