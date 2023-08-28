В Киеве найден мертвым замначальника управления спецсвязи СБУ Бакаев

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В Киеве было обнаружено тело замначальника управления спецсвязи СБУ Дмитрия Бакаева. Об этом сообщает военкор ВГТРК Евгений Поддубный со ссылкой на украинские СМИ.
Ранее стало известно, что министром внутренних дел Украины вместо нынешнего Игоря Клименко будет назначен глава Совета безопасности Украины Василий Малюк. Однако теперь стало известно, что Малюк отказался от этой должности, поскольку его устраивает работа в СБУ.
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