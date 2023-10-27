В Киеве осквернили памятник русскому поэту Пушкину

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В Киеве вандалы осквернили памятник русскому поэту Александру Пушкину. Об этом сообщает украинское издание «Страна» в своём Telegram-канале.
Демонтаж памятников и переименование улиц, связанных с Россией, начали на Украине в 2015 году. Тогда был принят закон о декоммунизации. Так, в рамках исполнения этого закона, центральный монумент Киева «Родина-мать» был переименован в «Украину-мать». Изменение названия было приурочено министерством культуры страны ко Дню независимости Украины.
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