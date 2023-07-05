В Киеве погиб Игорь Гуменюк, устроивший взрыв в Шевченковском районном суде

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Игорь Гуменюк, который взорвал три гранаты в Шевченковском районном суде Киева, погиб, сообщил глава МВД Украины Игорь Клименко.
Силовики штурмовали здание суда, из которого потом на носилках выносили двоих человек. «Страна.ua», со ссылкой на Офис генпрокурора Украины, писала, что во время взрыва пострадали военнослужащие Нацгвардии Украины.
Игорь Гуменюк после заседания суда закрылся в туалете, а потом выбросил в патруль «взрывные устройства». Он предпринял попытку покинуть здание суда, но конвой выстрелил в воздух и остановил его.
Тогда Гуменюк забаррикадировался и бросил ещё одно взрывное устройство в полицейских. Щиты защитили правоохранителей: они отделались ранениями. Игорь Гуменюк погиб при взрыве.
Гуменюк обвинялся в теракте под зданием Верховной рады в 2015 году. Газета «Klymenko Time» пишет, что Игорь Гуменюк служил в батальоне «Сич» в 2014–2015 годах, являлся членом партии «Свобода».
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Игорь Гуменюк после заседания суда закрылся в туалете, а потом выбросил в патруль «взрывные устройства». Он предпринял попытку покинуть здание суда, но конвой выстрелил в воздух и остановил его.
Гуменюк обвинялся в теракте под зданием Верховной рады в 2015 году. Газета «Klymenko Time» пишет, что Игорь Гуменюк служил в батальоне «Сич» в 2014–2015 годах, являлся членом партии «Свобода».
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Мария Фирсова