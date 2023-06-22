В Киеве после взрыва загорелась многоэтажка

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Многоэтажное здание горит в левобережной части Киева — РБК
В левобережной части Киева горит многоэтажное здание. По предварительным данным, возгорание произошло после взрыва газа. Об этом пишет РБК со ссылкой на МЧС.
Уточняется, что в результате инцидента несколько квартир на шестом, седьмом и восьмом этажах разрушены. В настоящее время продолжается поиск выживших.
Ранее «Радио 1» сообщало, что число пострадавших при взрыве в доме в Париже выросло до 37. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Уточняется, что в результате инцидента несколько квартир на шестом, седьмом и восьмом этажах разрушены. В настоящее время продолжается поиск выживших.
Диана Аванесян