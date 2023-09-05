В Киеве с могилы пилота украли шевроны

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В Киеве ограбили могилу известного пилота, сообщает Страна.ua со ссылкой на слова девушки погибшего.
Андрей Пильщиков с позывным «Джус» погиб 25 августа при столкновении двух учебных самолетов Л-39 в Житомирской области. Пильщиков был одним из известнейших украинских пилотов, он часто давал интервью, в том числе зарубежным СМИ. Однако, единственный самолет, который сбил «Джус» - был украинским.
По факту смерти Пильщикова и двух других пилотов проводится проверка, следователи проверяют техническое состояние самолетов.
После гибели «Джуса», сослуживцы оставили на его могиле памятные шевроны, однако, вскоре нашивки пропали. Девушка обратилась к ворам, попросив вернуть их и пообещав сохранить им анонимность.
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По факту смерти Пильщикова и двух других пилотов проводится проверка, следователи проверяют техническое состояние самолетов.
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Евгения Парфентьева