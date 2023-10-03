В Киеве военный застрелил двух сослуживцев

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Украинский военнослужащий застрелил двух своих сослуживцев. Инцидент произошел в Киеве около 01:30 на улице Лаврская. Информацию сообщает издание «Страна.ua», ссылаясь на источник в органах правопорядка.
«Между военнослужащим ВСУ Константином Кирияченко и двумя другими военными возник конфликт, в ходе которого Кирияченко из своего табельного автомата Калашникова расстрелял обоих военных. Пострадавшие скончались на месте происшествия», — приводит издание слова источника.По информации источника, нападавший попытался скрыться, но через 2 часа был задержан. По предварительным данным Кирияченко находился в состоянии алкогольного опьянения.
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