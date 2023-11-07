Погибший помощник Залужного знал, что подаренные ему гранаты боевые

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Помощник главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного Геннадий Частяков, погибший от взрыва гранаты у себя дома, был предупрежден, что гранаты в боевом состоянии. Об этом сообщила пресс-секретарь МВД Марьяна Рева.
Гранату Частякову подарил коллега в честь дня рождения. Набор состоял из 6 гранат западного образца и бутылки виски. Из-за взрыва сам Частяков погиб, его тринадцатилетний сын пострадал и сейчас находится в тяжелом состоянии в больнице после перенесенной операции.
Она добавила, что гранаты направили на экспертизу. По имеющейся информации можно сказать, что взрыв случился из-за несчастного случая, неосторожного обращения с боеприпасами.
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«Человек, который подарил эти подарки, признался. Он предупредил, что гранаты боевые. Вероятно, погибший не поверил в эту информацию», — заявила Рева.
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Алина Юрчак