В киевском центральном парке вспыхнул сильный пожар

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В центральном парке Киева «Гидропарк» случилось сильное возгорание.
Пожар вспыхнул в центральном парке Киева «Гидропарк», который расположен на Венецианском и Долобецком островах между Днепром и Русановским проливом. Об этом пишет издание Klymenko.Time.
Другие подробности пока не сообщаются.
Ранее пожар случился в районе аэропорта Феникс в США. На территории склада хранились баллоны с газом, которые начали детонировать из-за высокой температуры. Пожарные оцепили опасную зону и начали эвакуацию людей из ближайших зданий, пишет 360tv.
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Другие подробности пока не сообщаются.
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Мария Фирсова