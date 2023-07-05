В киевском суде подсудимый захватил ещё одного заложника

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Подсудимый Игорь Гуменюк, который взорвал три гранты в Шевченковском районном суде, взял в заложники ещё одного конвоира.
На месте инцидента дежурят полицейский спецназ, кинологи и взрывотехники. В километре от суда перекрыли движение, пишет газета «Страна.ua».
Сообщалось, что Гуменюк в конвойном помещении Шевченковского районного суда взорвал три гранаты, а потом выхватил пистолет и взял конвоира в заложники.
Гуменюк обвинялся в теракте под зданием Верховной рады в 2015 году. Газета «Klymenko Time» пишет, что Игорь Гуменюк служил в батальоне «Сич» в 2014–2015 годах, являлся членом партии «Свобода».
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Сообщалось, что Гуменюк в конвойном помещении Шевченковского районного суда взорвал три гранаты, а потом выхватил пистолет и взял конвоира в заложники.
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Мария Фирсова