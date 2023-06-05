В Киргизии группа лиц пыталась совершить государственный переворот

Фото: Фотобанк Московской области
24.kg: в Киргизии ГКНБ задержал группу лиц, которая готовила государственный переворот
Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Киргизии задержали группу лиц, которую подозревают в организации государственного переворота в республике. Об этом пишет местное издание 24.kg со ссылкой на собственные источники.
В материале не уточняется, кто конкретно причастен к организации государственного переворота. Однако известно, что злоумышленники готовились к насильственному свержению власти.
Ранее американское издание The New York Times выяснило, что на борту потерпевшего крушение в штате Вирджиния бизнес-джета Cessna Citation находились двухлетняя девочка с няней.
В материале не уточняется, кто конкретно причастен к организации государственного переворота. Однако известно, что злоумышленники готовились к насильственному свержению власти.
Напомним, полиция провела обыск потерпевшего крушение самолёта, и заявила, что никто из находившихся на борту не выжил. Предварительно, в катастрофе погибли четыре человека.
Андрей Гаврилов