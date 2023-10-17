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В Кирове боец ЧВК «Вагнер» покалечил сотрудников фонда «Защитники Отечества»

17 октября 2023, 11:05
Фото: iStock/Fedorovekb

Фото: iStock/Fedorovekb

В Кирове боец ЧВК «Вагнер» напал на сотрудников фонда «Защитники Отечества», которые не смогли оказать ему помощь с документами. Пострадали три человека. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, 38-летний боец ЧВК «Вагнер» обратился за помощью в фонд «Защитники Отечества». Ему нужно было установить, а также внести в военный билет информацию о наградах, прохождении службы и полученном ранении. Однако сотрудники фонда смогли внести лишь запись о награде, и объяснили, что работа может проводиться только с военнослужащими Минобороны. Тогда «вагнеровец» взбесился и начал кидать в них свои награды и цветы в горшках.

Таким образом, три человека были травмированы. Всем им понадобилась медицинская помощь. У них зафиксированы различные ушибы.

Военного смог успокоить охранник фонда. На место также прибыли сотрудники полиции. Хулиган был задержан. Возбуждено уголовное дело.

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#уголовное фонд
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#сво
#вагнер
#чвк
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На юго-западе Москвы в страшном ДТП погибли два человека
На юго-западе Москвы в серьёзном ДТП погибли два человека
17 октября 2023, 11:42

Фото: iStock/Anton Novikov

В Москве на Соловьином проезде произошло серьезное ДТП, При столкновении автомобили загорелись, погибли два человека. Об этом сообщает столичная Госавтоинспекция.
«По предварительным данным на Соловьином проезде в районе дома 2 произошло столкновение трех транспортных средств с последующим возгоранием автомобилей "Киа" и "Тойота"», - говорится в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что водитель и пассажир автомобиля «Киа» скончались на месте. При этом возгорание удалось оперативно потушить. Сейчас идет работа по устранению машин с проезжей части. Также выясняется причина ДТП.

В настоящее время движение на данном участке затруднено. В ведомстве призвали водителей выбирать альтернативные пути объезда.

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#водитель
#возгорание
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В Подмосковье пенсионерки продавали героин
17 октября 2023, 11:12

Фото: istockphoto/DedMityay

Полицейские задержали двух российских пенсионерок за торговлю героином в подмосковном Раменском.
«Лента.ру» пишет, что у пенсионерок 61 и 67 лет было изъято 3 полимерных пакета и 34 свертка с запрещенным веществом. Женщины расфасовывали оптовые партии наркотиков на разовые дозы. Потом развозили их по местам закладок.

Криминальным бизнесом начала заниматься 61-летняя пенсионерка. Она переписывалась в мессенджере с неустановленным куратором. Он сообщал ей координаты тайников с героином. Женщина пригласила в бизнес подругу.

Возбуждены уголовные дела. 

Ранее сообщалось, что сотрудники колонии-поселения в Электростали пресекли попытку доставить туда крупную партию наркотиков. 

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#наркотики
#пенсионерка
#полиция
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Под Красноярском мужчина поджег жену, чтобы отучить от пьянства
17 октября 2023, 10:12

Фото: IStock/Igor Dudchak

Под Красноярском мужчина поджег супругу, чтобы отучить её от злоупотребления алкоголем.
Telegram-канал Kras Mash сообщает, что ЧП случилось в Нижнеингашском районе. Супруги проводила время на летней кухне. Муж начал критиковать жену за злоупотребление алкоголем. Потом взял канистру с горючей жидкостью, облил и поджег жену при помощи спички. На женщине вспыхнула одежда.
 
Женщина получила ожоги 70% тела. Её муж задержан. Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Индии жених пошёл в гости к родным возлюбленной и подвергся обрезанию. Во время разговора женщина Зинат предложила ему сладости. Жених съел и потерял сознание. Пока он был без чувств, парню сделали обрезание. Но Сингх не только лишился крайней плоти, а также сменил религию и имя на Абдул Рахман.

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#чп
#супруги
#семья
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Мэру Тулуна Кариху и пяти его подчиненным выдвинули обвинения в мошенничестве
17 октября 2023, 10:09

Фото: istock / choochart choochaikupt

Мэра Тулуна Юрия Карих вместе с его пятью подчиненными выдвинули обвинения в мошенничестве с переселением из аварийного жилья после масштабного наводнения в городе в 2019 году.
Об этом сообщает старший помощник руководителя следственного управления Следственного Комитета России по Иркутской области Карина Головачева,ее слова передает РИА Новости.

«После наводнения в 2019 году мэр города Тулун вместе со своими подчиненными сотрудниками администрации разработали и впоследствии реализовали преступную схему по незаконному вселению лиц в аварийное жилье и последующему их расселению в новое жилье как нуждающихся в переселении», - заявила Головачева.
Сейчас Мэра Тулуна задержали, сейчас он находится в изоляторе временного содержания. 

Кроме того, по словам Головачевой , в списке задержанных оказался бывший председатель и начальник одного из отделов комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулуна. Она также добавила, что в среду, 18 октября следствие направится в суд с ходатайством об избрании мэру города меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Москвы продала квартиру на Арбате и отдала 25 миллионов рублей мошенникам. Злоумышленники прикрывались несуществующей на самом деле «программой Эльвиры Набиуллиной по спасению пенсионеров». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Москве задержали многодетную мать по подозрению в торговле детьми

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#аварийное жильё
#суд
#следствие
#меры
#мэр
#мошенники
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В Москве задержали многодетную мать по подозрению в торговле детьми
17 октября 2023, 10:04

Фото: istockphoto/Pawel Kajak

В Москве многодетная мать пыталась убедить прокуратуру в наличии кровного родства со своими 15 детьми.
Внимание прокуратуры москвичка привлекла после того, как в крови одного из её сыновей врачи обнаружили лекарство, запрещенное к применению при его заболевании. Было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью, началась проверка.
 
«В ходе прокурорской проверки установлено, что 47-летняя женщина воспитывает 15 несовершеннолетних детей. Согласно документам, представленным женщиной, и её показаниям — двое детей 2015 г.р., а также дети 2016, 2018, 2019 г.р. приходятся женщине родными. С её слов, трое детей рождены с помощью суррогатной матери, а мальчика 2018 г.р. и девочку 2019 г.р. — родила самостоятельно за пределами Москвы», — сообщает прокуратура.
Но в 2010 году женщина перенесла операцию, после которой она не могла иметь детей, а генетический тест подтвердил факт отсутствия родства между нею и пятью детьми. При этом двух своих детей женщина пыталась зарегистрировать в ЗАГСе по документам с заведомо ложными сведениями. Прокуроры определили, что в отношении двух малолетних совершены противоправные действия. 
 
Многодетная мать и её подельница заподозрены в торговле людьми, совершенной в отношении несовершеннолетних с использованием поддельных документов.

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#москва
#дети
#мать
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В Мытищах упавший профиль убил сварщика
17 октября 2023, 09:41

Фото: iStock/maxim4e4ek

Электрогазосварщик погиб из-за несчастного случая на стройплощадке в подмосковном поселке Птицефабрики (г.о Мытищи).
«МК» пишет, что ЧП случилось в понедельник днём на строительстве ангара. 33-летний уроженец Таджикистана, который работал сварщиком, передвигал строительные леса. Он задел не приваренный металлический профиль. Конструкция рухнула мужчине на голову. Мужчина умер в больнице от полученной травмы.

Ранее сообщалось, что в Израиле жительницу Иркутска взяли в плен палестинские боевики. Девушка из Иркутска подрабатывала в охране на израильском фестивале и попала в плен к боевикам. Её нашли мёртвой.

Виктория родилась в городе на Ангаре. После окончания школы вместе с мамой и младшей сестрой переехала в Израиль. Там пошла в армию.

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Sudinfo: убивший шведских болельщиков террорист был известен спецслужбам
#мытищи
#чп
#стройки
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В Брюсселе ликвидировали террориста, который убил двоих человек
17 октября 2023, 09:34

Фото: iStock/mrdoomits

Брюссельского террориста удалось ликвидировать только к утру в столичном кафе.
Об этом пишут местные СМИ. За ночь он успел убить двоих человек и ранить женщину. По предварительным данным, 45-летнего нападавшего звали Абдесалем Л. В Европу он приехал из Туниса, пишет Mash.

Мужчина, убивший шведских футбольных болельщиков в Брюсселе, был ранее уже известен бельгийским спецслужбам своими радикальными исламистскими взглядами. Об этом сообщил портал Sudinfo со ссылкой на источники.

«Исполнитель теракта некий Абдесалям скорее всего был известен нашим спецслужбам своими радикальными взглядами», — сообщило издание, разместив у себя на страницах фотографию предполагаемого террориста.
Напомним, вечером 16 октября неизвестный в оранжевом сигнальном жилете подъехал к зданию в центре Брюсселя и с криками «Аллах Акбар» начал стрелять в пешеходов, одетых в форму сборной Швеции по футболу. Два человека погибли, несколько ранены. Бельгия повысила уровень террористической угрозы в стране до максимального. Матч квалификации к Чемпионату Европы по футболу 2024 года между сборными Бельгии и Швеции в итоге был отменён из-за теракта

В своей прямой трансляции стрелок представился членом запрещённой в России террористической организации ИГИЛ* Слайемом Слума и заявил, что отомстил за мусульман, погибших за религию.

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#террористы
#теракт
#европа
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В Израиле жительницу Иркутска взяли в плен палестинские боевики
17 октября 2023, 08:34

Фото: iStock/Motortion

Девушка из Иркутска подрабатывала в охране на израильском фестивале и попала в плен к боевикам. Её нашли мёртвой.
Mash пишет, что Виктория родилась в городе на Ангаре. После окончания школы вместе с мамой и младшей сестрой переехала в Израиль. Там пошла в армию. 

Незадолго до трагедии девушка со своим молодым человеком решила поработать секьюрити на фестивале электронной музыки Supernova в пустыне на юге Израиля. 

На фестиваль совершили нападение боевики ХАМАС. Пара сбежала и спряталась в здании. Девушка успела отправить фото друзьям. Далее случился обстрел. Всех, кто выжил попали в плен. 

Неделю Виктория числилась пропавшей без вести. А 12 октября её изуродованное тело нашли израильские солдаты. Рядом лежало тело её парня. Обоих опознали по татуировкам. 

Девушку и парня уже похоронили. Сейчас близкие и земляки открыли сбор средств для помощи её маме и сестре.

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#израиль
#палестина
#хамас
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В Индии жених пошёл в гости к родным возлюбленной и подвергся обрезанию
17 октября 2023, 08:24

Фото: istockphoto/sandip magdum

В Индии родственники девушки из штата Уттар-Прадеш насильно сделали обрезание её молодому человеку.
News9Live пишет, что родственники индианки из Алигарха пригласили в гости её парня Дхарама Сингха для обсуждения свадьбы. Во время разговора женщина Зинат предложила ему сладости. Жених съел и потерял сознание.

Пока он был без чувств, парню сделали обрезание. Но Сингх не только лишился крайней плоти, а также сменил религию и имя на Абдул Рахман. Парень обратился в полицию. Сингх уверен, что против него существует заговор, в котором участвуют и городские власти. В полицейском отделении парня грубо обругали и заявили, что против него заведено уголовное дело.
 
На сторону пострадавшего встала экс-мэр Алигарха Шакунтала Бхарти. Только после её вмешательство начали проверку и пообещали провести расследование.

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#индия
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