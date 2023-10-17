В Кирове боец ЧВК «Вагнер» покалечил сотрудников фонда «Защитники Отечества»

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В Кирове боец ЧВК «Вагнер» напал на сотрудников фонда «Защитники Отечества», которые не смогли оказать ему помощь с документами. Пострадали три человека. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, 38-летний боец ЧВК «Вагнер» обратился за помощью в фонд «Защитники Отечества». Ему нужно было установить, а также внести в военный билет информацию о наградах, прохождении службы и полученном ранении. Однако сотрудники фонда смогли внести лишь запись о награде, и объяснили, что работа может проводиться только с военнослужащими Минобороны. Тогда «вагнеровец» взбесился и начал кидать в них свои награды и цветы в горшках.
Таким образом, три человека были травмированы. Всем им понадобилась медицинская помощь. У них зафиксированы различные ушибы.
Военного смог успокоить охранник фонда. На место также прибыли сотрудники полиции. Хулиган был задержан. Возбуждено уголовное дело.
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Таким образом, три человека были травмированы. Всем им понадобилась медицинская помощь. У них зафиксированы различные ушибы.
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Элина Позднякова