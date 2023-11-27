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В Кирове две 15-летних школьницы умерли на «вписке» с вейпами и снюсом

Тела двух 15-летних школьниц обнаружили в квартире в Кировской области
27 ноября 2023, 17:04
Фото: istock / artolympic

Фото: istock / artolympic

В городе Белая Холуница Кировской области в квартире нашли тела двух 15-летних школьниц. Об этом сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на источник, который знаком с ситуацией.

«Мать одной из девочек 26 ноября нашла в квартире на улице Володарского тела своей 15-летней дочери и ее подруги. В квартире также нашли шесть пустых бутылок от мохито, два вейпа и две упаковки снюса», — сообщил источник.
Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства трагедии. С места происшествия изъяли мобильные телефоны девочек.


Ранее сообщалось, что в Челябинской области шестиклассница напала на сверстницу. Девочка заставляла подругу пить уксус и резала её ножом. Правоохранители разбираются в случившемся. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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Совершено покушение на замглавы ВГА Харьковской области Слисаренко
Глава ВГА Харьковской области Ганчев заявил о покушении на своего заместителя
27 ноября 2023, 17:04

Фото: iStock/Motortion

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев сообщил, что на жизнь его заместителя было совершено покушение.
«На сотрудника нашей администрации, моего заместителя, совершено покушение. Ему сейчас оказывается вся необходимая медицинская помощь. В данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает», - передает РИА Новости слова Ганчева.

По данным администрации, речь идет об Александре Слисаренко. Сейчас спецслужбы разбираются в подробностях происшествия.

23 ноября украинское издание «Страна» сообщало, что в Белгороде взорвали автомобиль замглавы Харьковской области Александра Слисаренко. В публикации утверждалось, что он погиб. Уточнялось, что данную террористическую операцию спланировала и организовала СБУ.

Слисаренко ранее работал в органах внутренних дел Украины. Он был активным участником Харьковской антимайдана. В 2021-2022 принимал участие в боевых действиях на стороне ВС РФ. На Украине его заочно осудили за госизмену.

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Жительницу Запорожья задержали за попытку подрыва военного грузовика
В Запорожье ФСБ задержала женщину за попытку подрыва военного грузовика
27 ноября 2023, 16:46

Фото: istock / zoka74

Сотрудники ФСБ по Запорожской области задержали женщину, которая пыталась подорвать грузовик, принадлежащий ВС РФ. Ее задержали с поличным. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Запорожской области.
Выяснилось, что женщина действовала по заданию спецслужб Украины. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установили, что она подкладывала самодельное взрывное устройство под кабину грузовика.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статьям 205 (террористический акт) и 222.1 (незаконное хранение взрывчатых веществ) Уголовного кодекса Российской Федерации, проводятся следственные действия.

Ранее сообщалось, что службы безопасности в Самаре задержала пособницу украинских спецслужб, которая склоняла российских военных к переходу на сторону врага. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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На Рузском водохранилище чудом спасли тонувшего рыбака
27 ноября 2023, 16:00

Фото: администрация Волоколамского г. о.

Провалившегося под лёд рыбака спасли на Рузском водохранилище недалеко от деревни Глазово. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Волоколамского городского округа.
Любитель зимней рыбалки отправился на промысел, несмотря на тонкий лёд. Мужчине удалось отойти от берега на несколько метров, и лёд дал трещину. Рыбак сразу оказался в ледяной воде. Крики о помощи услышали оказавшиеся поблизости сотрудники государственной инспекции по маломерным судам МЧС.  
«Мужчине очень повезло, что мы оказались рядом. В Глазове у нас находится база, где есть специальная техника. Мы на так называемой подушке доехали до рыбака и вытащили его. Мужчина чудом остался жив», – рассказал инспектор ГИМС МЧС России по Московской области Геннадий Волконенков
Он добавил, что сотрудники ведомства проводят рейды и принудительно удаляют рыбаков со льда. Рыболовам также стараются объяснить опасность ситуации. 
 
По словам Волконенкова, лёд на подмосковных водоёмах ещё очень тонкий, местами он едва достигает 2 см. Риск провалиться велик, между тем практически ни у одного рыбака нет с собой средств спасения. Поэтому выходить можно только на крепкий и толстый лёд. 

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#московская область
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Бультерьер разорвал лицо маленькой девочки на детской площадке в Подмосковье
Бультерьер вцепился в лицо маленькой девочки на детской площадке в Подмосковье
27 ноября 2023, 15:41

Фото: iStock/alberto clemares expósito

Бультерьер нанёс множественные ранения маленькой девочке, вцепившись в её лицо на детской площадке в Подмосковье, об этом сообщает Telegram-канал 112.
По информации СМИ, четырёхлетняя жительница Московской области гуляла на детской площадке вместе с няней. По двору также выгуливали и бультерьера, при этом, хозяин не надел на собаку ни ошейника, ни намордника. 

В определённый момент, собака просто с бешеной скоростью рванула в сторону ребёнка и вцепилась в её лицо. Пытаясь оттащить от ребёнка пса, несколько укусов получила и няня.

В результате, девочку госпитализировали в больницу с рваными укушенными ранами и ссадинами лица. 

Также известно, что после случившегося ​хозяин собаки пытался предложить родителям девочки денежную компенсацию, ​однако, ​на него всё же возбудили уголовное дело.

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#уголовное нападение
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#подмосковье
#детская площадка
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«Общественное»: В Одессе три человека замёрзли насмерть из-за снегопадов
27 ноября 2023, 15:19

Фото: iStock/Nick_Thompson

В Одессе три человека замёрзли насмерть из-за снегопадов, об этом сообщает украинское издание «Общественное» со ссылкой на полицию.
«В Одессе нашли тела трех человек, которые замерзли насмерть из-за непогоды», - прокомментировали ситуацию украинские журналисты. 

При этом, по информации издания «Думская», среди погибших одна женщина и двое мужчин. 

​Напомним, в настоящий момент стихия бушует и на территории РФ. Краснодарский край и Крымское побережье накрыл страшный шторм, унёсший жизни четырёх человек. 

Помимо погибших, стихия также успела разрушить ​инфраструктуру, в результате чего сотни тысяч человек остались без тепла и света, а также подтопить дома. 

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#погибшие
#снегопад
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Умер старший вице-президент Сбербанка Николай Васев
Старший вице-президент «Сбера» Васев скончался от сердечного приступа в 42 года
27 ноября 2023, 15:17

Фото: istock / SergeyPankratov

Старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Николай Васев умер 42 года. Об этом сообщила пресс-служба «Сбера».
В кредитной организации сообщили, что причиной смерти стал сердечный приступ. 

Николай Васев проработал в банке примерно 12 лет. С 2015 года он возглавлял сервис недвижимости «Домклик», в 2020 году вступил в должность вице-президента «Сбера», а с декабря 2022 года стал старшим вице-президентом.

Под руководством Васева стартапу «Домклик» удалось всего за 7 лет стать лидером ипотечного рынка. Благодаря Васеву, создали  сервис оформления ипотеки «Фабрика сделок». В должности руководителя блока «Развитие клиентского опыта B2C» Николай Васев менял модель бизнеса организации на клиентоцентричную.

Ранее сообщалось, что скончалась 78-летняя актриса Санкт-Петербургского Молодежного театра на Фонтанке Наталия Дмитриева. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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#смерть
#президент
#фабрика
#сервис
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#служба
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В Петербурге огромный резиновый шар вылетел из люка и сбил с ног прохожего
27 ноября 2023, 15:15

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

Пешеход пострадал в результате неординарного несчастного случая около Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге. Вылетевший из трубы в земле огромный резиновый шар угодил ему прямо в голову и сбил с ног.
При проведении ремонтных работ у дорожников или сантехников что-то  пошло не так, сообщает издание 78.ru. Резиновый шар больше метра в диаметре под давлением вылетел из трубы в земле и сбил с ног мужчину, шедшего по пешеходному переходу. Он потерял сознание. Рабочие тут же вызвали скорую помощь. Пострадавший пришел в себя, но самостоятельно подняться не смог. Сейчас он доставлен в больницу.

Ответственный специалист дорожного участка сообщил, что никаких нарушений при проведении работ допущено не было. Резиновый шар — это пневматическая заглушка, которую используют для санации, в данном случае для санации чугунной трубы. Почему она выскочила, пока непонятно. Вероятно, в сфере по какой-то причине возникло избыточное давление. Проводится проверка с целью установления всех обстоятельств случившегося.

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#санкт-петербург
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Женщина попала в больницу с отравлением, отмывая дома ванну
«Фонтанка»: В Петербурге женщина оказалась в больнице после мытья ванны
27 ноября 2023, 14:15

Фото: istock / maxim4e4ek

В Калининском районе Санкт-Петербурга госпитализировали женщину, которая отравилась в процессе уборки ванной. Об этом пишет «Фонтанка».
По данным издания, женщина делала уборку в ванной комнате и чистила сантехнику с помощью «Белизны», а спустя немного времени ей стало плохо. 51-летнюю петербурженку доставили в НИИ Скорой помощи имени Джанелидзе, там ей диагностировали отравление парами хлора. Женщина находится в отделении токсикологии, ее состояние оценивается как средней тяжести.

Ранее «Радио 1» сообщало, что В Санкт-Петербурге четырёхлетний мальчик встретился с отцом, после чего попал в больницу с наркотическим отравлением. Оказалось, отец давал ребенку препараты для лечения тревожных расстройств, невротических состояний и эпилепсии. Подробно ознакомиться с этим можно в нашем материале.

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#отравление
#женщина
#больница
#уборка
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В Новороссийске обнаружили труп четвёртого погибшего в результате шторма
Количество погибших в результате шторма, накрывшего Россию, возросло до четырёх
27 ноября 2023, 14:14

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

В Новороссийске обнаружили тело четвёртого погибшего в результате шторма, накрывшего Россию, об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, тело мужчины обнаружили в Новороссийске — в районе озера Солёное у Суджукской косы. Опознать личность погибшего пока что не удалось, однако, сообщается, что на вид ему около 40 лет. 

Напомним, вечером 26 ноября на Крымское побережье и Краснодарский край обрушился сверхсильный шторм. В настоящий момент сотни тысяч человек остаются без воды и света. Многие потеряли дома, дорогие в городах и деревнях полностью разрушены. 

Как сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, в некоторых частях региона введён режим чрезвычайной ситуации.

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