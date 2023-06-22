В Кирове пьяный водитель попытался укрыться от погони в цветочной клумбе

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Убегавший от полиции водитель попытался укрыться в кустах пионов
В Кирове пьяная компания разъезжалась по домам, все поехали на такси, но один смельчак решил сесть за руль личного авто, это заметили полицейские и устроили погоню, сообщает Telegram-канал SHOT.
В одном из дворов гонщик выскочил из машины и решил затаиться в клумбе, усаженной пионами. Однако, безупречный план провалился – полицейские заметили его и забрали в отделение.
Теперь любителю погонять в нетрезвом виде грозит лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей.
Ранее «Радио 1» сообщало, что под Нижним Новгородом столкнулись три фуры, смяв между собой легковой автомобиль.
В одном из дворов гонщик выскочил из машины и решил затаиться в клумбе, усаженной пионами. Однако, безупречный план провалился – полицейские заметили его и забрали в отделение.
Ранее «Радио 1» сообщало, что под Нижним Новгородом столкнулись три фуры, смяв между собой легковой автомобиль.
Евгения Парфентьева