В Кировской области четыре человека скончались в «огненной» аварии

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Четыре человека погибли в аварии на трассе Оричи - Коршик в Кировской области.
РЕН ТВ пишет, что водитель машины не справился с управлением. Он съехал в кювет. После чего машина загорелась.
Подробности случившегося устанавливаются.
Ранее сообщалось, что число жертв ДТП в Новоселовском районе Красноярского края, где на дороге столкнулись два автомобиля, возросло до 5 человек.
Ранее было известно о трёх погибших и четырех (двое несовершеннолетних) пострадавших. ДТП случилось в субботу вечером на 237 км автодороги «Енисей». Водитель ВАЗ ехал из Красноярска в Абакан. В автомобиле находились двое взрослых пассажиров и двое несовершеннолетних (14 и 15 лет). Мужчина выехал на встречную полосу и врезался в Toyota, где находились две женщины.
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«В результате ДТП пострадали пять человек, из них погибли четыре человека», – уточняет источник.
Ранее сообщалось, что число жертв ДТП в Новоселовском районе Красноярского края, где на дороге столкнулись два автомобиля, возросло до 5 человек.
Ранее было известно о трёх погибших и четырех (двое несовершеннолетних) пострадавших. ДТП случилось в субботу вечером на 237 км автодороги «Енисей». Водитель ВАЗ ехал из Красноярска в Абакан. В автомобиле находились двое взрослых пассажиров и двое несовершеннолетних (14 и 15 лет). Мужчина выехал на встречную полосу и врезался в Toyota, где находились две женщины.
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Мария Фирсова