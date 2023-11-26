В Кировской области в ДТП с грузовиком погибли дети и один взрослый

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Три человека, среди них двое детей, погибли в результате аварии на трассе в Кировской области.
РЕН ТВ пишет, что ДТП с участием легкового автомобиля случилось 26 ноября на 628 км автодороги Кострома – Шарья – Киров – Пермь у деревни Осинцы Слободского района.
Все они ехали в салоне легкового автомобиля. Ещё один человек пострадал, ему оказали медицинскую помощь. По факту ДТП сотрудники правоохранительных органов начали проверку.
Ранее сообщалось, что в районе села Шубенка Алтайского края на трассе Р-256 «Чуйский тракт» случилось смертельное ДТП.
«Газель Next» столкнулась с грузовиком и легковой Skoda, пишет РЕН ТВ, ссылаясь на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
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«Погибли три человека, в том числе двое детей – мальчик 2010 года рождения и девочка 2012 года рождения», – сказал собеседник.
Ранее сообщалось, что в районе села Шубенка Алтайского края на трассе Р-256 «Чуйский тракт» случилось смертельное ДТП.
«Газель Next» столкнулась с грузовиком и легковой Skoda, пишет РЕН ТВ, ссылаясь на пресс-службу регионального ГУ МВД России.
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Мария Фирсова