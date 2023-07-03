В Кишиневе арестовали мужчину, который застрелил двух человек в аэропорту

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Генеральная прокуратура Молдовы объявила об аресте на 30 суток гражданина Таджикистана, который 30 июня застрелил двух человек в аэропорту Кишенева.
43-летний Рустам Ашуров обвиняется в двойном убийстве. По требованию ведомства, преступника поместили под предварительный арест на 30 суток.
Уточняется, что обвиняемый уже находится в розыске за похищения человека. После стрельбы он оказался тяжело ранен, и до сих пор не приходит в сознание.
Сейчас власти Молдовы находятся в процессе переговоров с Таджикистаном. В ведомстве отметили, что расследование идет полным ходом, и пообещали информировать молдаван о всех деталях расследования, при этом, соблюдая принципы конфиденциальности уголовного дела.
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Уточняется, что обвиняемый уже находится в розыске за похищения человека. После стрельбы он оказался тяжело ранен, и до сих пор не приходит в сознание.
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Евгения Парфентьева