В Кисловодске четырехметровая стена рухнула на автомобили

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Обвал стены в Кисловодске повредил четыре автомобиля и привел к прорыву газовой трубы.
В настоящее время информации о пострадавших нет. По предварительным данным, в автомобилях никто не находился. На место происшествия прибыли экстренные службы, обстоятельства произошедшего устанавливаются. Также сообщается, что инцидент привел к прорыву газовой трубы.
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Анастасия Крестьянова