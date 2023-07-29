В Китае из-за тайфуна эвакуировали более 120 тысяч человек

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Более 120 тысяч человек эвакуированы на юго-востоке Китая из-за тайфуна «Доксури».
Тайфун «Доксури» обрушился на материковый Китай и стал причиной эвакуации 124 тысяч человек в провинции Фуцзянь, которая находится на юго-востоке страны, пишет South China Morning Post.
Тайфун вызвал потоп и сход оползней. В Фуцзяни закрыли порты и паромные переправы, в городе Фучжоу приостановлено движение общественного транспорта.
«Доксури» признали самым сильным тайфуном, который настигал провинцию Фуцзянь с 1950 года. В пятницу 5 городов в провинции установлен рекорд по количеству выпавших за сутки осадков. Всего стихийное бедствие затронуло около 724 тысяч человек.
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Тайфун вызвал потоп и сход оползней. В Фуцзяни закрыли порты и паромные переправы, в городе Фучжоу приостановлено движение общественного транспорта.
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Мария Фирсова