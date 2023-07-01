В Китае на химзаводе произошёл взрыв

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Взрыв прогремел на химзаводе, который расположен в восточном Китае
Сильный взрыв случился на химическом заводе в городе Гуйси провинции Цзянси 1 июля. Возможны жертвы, информирует CCTV.
По данным телеканала, ЧП случилось на предприятии Jiangxi Qiantai New Materials. На месте аварии работают экстренные службы.
Правоохранители разбираются в причинах произошедшего.
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По данным телеканала, ЧП случилось на предприятии Jiangxi Qiantai New Materials. На месте аварии работают экстренные службы.
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Мария Фирсова