В Китае обезьяна схватила трехлетнюю девочку и унесла её на дерево

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В Китае обезьяна похитила трехлетнюю девочку и унесла её на дерево, об этом сообщает Asia One.
По информации СМИ, супруги поехали на ферму и решили взять с собой трехлетнюю дочь. В определенный момент женщина заметила, что девочка пропала.
Взволнованные родители быстро обратились в полицию. Правоохранители обследовали место пропажи ребенка, однако, никаких следов обнаружить не смогли. Тогда они предположили, что девочку могла похитить стая диких обезьян, которые периодически спускаются с гор и бродят по этому району.
Полицейские с родителями бросились на поиски в лес. Они оглядывали все деревья и выкрикивали имя девочки, пока мать не услышала плачь своей дочери.
Ребенка обнаружили сидящей на ветке дерева рядом с обрывом. На её теле нашли несколько царапин, похожих на отпечатки обезьяньих лап.
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Взволнованные родители быстро обратились в полицию. Правоохранители обследовали место пропажи ребенка, однако, никаких следов обнаружить не смогли. Тогда они предположили, что девочку могла похитить стая диких обезьян, которые периодически спускаются с гор и бродят по этому району.
Ребенка обнаружили сидящей на ветке дерева рядом с обрывом. На её теле нашли несколько царапин, похожих на отпечатки обезьяньих лап.
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Евгения Парфентьева