В Китае сантехник обнаружил гигантскую саламандру в водопроводной трубе

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Сантехник из китайского города Хойчжоу, Гуандун, обнаружил гигантскую саламандру в водопроводной трубе дома.
The Thaiger пишет, что Сюэ Хуэй приехал, чтобы устранить неполадки в работе водопроводной трубы. Во время работы он обнаружил внутри неё живую чёрную саламандру длиной 40 см. Сантехник был в шоке. Ранее он никогда не сталкивался с таким.
Он достал 3-килограммовую саламандру из трубы и сделал вывод, что она принадлежит к искусственно выведенному виду. Возможно, она сбежала с фермы по разведению.
Случившееся сблизило сантехника и клиента. Они стали приятелями, а хозяин дома оставил саламандру у себя, пообещав заботиться о ней.
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Он достал 3-килограммовую саламандру из трубы и сделал вывод, что она принадлежит к искусственно выведенному виду. Возможно, она сбежала с фермы по разведению.
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Мария Фирсова