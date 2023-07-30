В Китае тайфун «Доксури» нанёс провинции Фуцзянь ущерб в $425 млн

Тысячи человек в Нигере протестуют против Франции и Экономического сообщества стран Западной Африки. Об этом сообщает Air Info.

Отмечается, что активисты скандировали лозунги, которые направлены против Франции и ЭКОВАС. Некоторые из участников акции размахивали флагами России.



Бойцы президентской гвардии ранее сообщили о смещении Мохамеда Базума с поста президента Нигера. В среду, 26 июля, они захватили дворец и резиденцию Базума и объявили о закрытии границ в государстве.



Напомним, ранее протестная акция в Тель-Авиве подошла к концу, в результате которой 18 участников были задержаны, а 10 полицейских получили травмы. Порядок был восстановлен полицией, и семь человек были задержаны для проведения допроса.



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Екатерина Коршунова