В Китае тайфун «Доксури» нанёс провинции Фуцзянь ущерб в $425 млн

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Тайфун «Доксури», обрушившийся на китайскую провинции Фуцзянь накануне, принёс убытков примерно на 3 млрд юаней ($425 млн).
Обрушилось 90 домов, более 346 домов серьёзно повреждены. Тайфун уничтожил сельхозпосевы, затронул площадь в 10, 8 тысяч га и уничтожил, по предварительным оценкам, 456,6 га урожая.
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