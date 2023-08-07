В Китае выросло число погибших от наводнений

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В результате обильных дождей и последующих наводнений в городе Шулань, расположенном в северо-восточной провинции Цзилинь, граничащей с Россией, число погибших увеличилось до 14 человек, еще один человек пропал без вести, сообщает Центральное телевидение Китая, ссылаясь на местный штаб по ликвидации последствий стихии.
«На момент 22:00 (17:00 по московскому времени) 6 августа, вследствие сильных ливней, погибло 14 человек, и один остается пропавшим», — заявили в эфире телеканала.Читайте также:
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Артем Кузьмин