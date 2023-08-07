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В Китае выросло число погибших от наводнений

Число погибших от наводнений на северо-востоке Китая возросло до 14
07 августа 2023, 05:22

Фото: istockphoto/Sarah J Lee

В результате обильных дождей и последующих наводнений в городе Шулань, расположенном в северо-восточной провинции Цзилинь, граничащей с Россией, число погибших увеличилось до 14 человек, еще один человек пропал без вести, сообщает Центральное телевидение Китая, ссылаясь на местный штаб по ликвидации последствий стихии.

Изначально было известно о шести погибших. Также была предоставлена информация от городской администрации Цзилиня о том, что заместитель мэра Шулань Ло Сюйдун и еще два городских служащих, которые пропали в ходе проведения спасательных работ, признаны погибшими. Поиски еще одного пропавшего официального лица все еще продолжаются.

«На момент 22:00 (17:00 по московскому времени) 6 августа, вследствие сильных ливней, погибло 14 человек, и один остается пропавшим», — заявили в эфире телеканала.
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#информация
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В Краснодарском крае ликвидировали открытое горение в складском здании
В поселке Кубанском Краснодарского края ликвидировали открытое горение в складском здании
07 августа 2023, 00:47

Фото: iStock/Diy13

Пожар в складском помещении в поселке Кубанском Новопокровского района Краснодарского края успешно потушен, сообщили в пресс-службе МЧС России.
Ранее из ведомства сообщалось о возгорании в здании элеватора на площади в 2 тыс. кв. м, где хранилась шелуха от семян подсолнечника. Усиленный ветер и сухая погода создали дополнительные трудности при тушении. В итоге огонь был локализован на территории 2,5 тыс. кв. м.

«В Краснодарском крае пожар успешно потушен. Сейчас ведутся работы по разборке и проливке здания», — передал представитель агентства.
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#мужчина
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В результате наводнения на юге Австрии погиб человек
Канцлер Австрии Нехаммер: наводнение в федеральной земле Каринтия унесло жизнь человека
07 августа 2023, 00:21

Фото: istockphoto/Wheatfield

Человек погиб в результате наводнения в Каринтии, Австрия, сообщил австрийский канцлер Карл Нехаммер на своей странице в Twitter.
«В результате наводнения в Каринтии потеряна одна жизнь. Наши сердечные соболезнования родным и близким погибшего. Остерегайтесь опасности и заботьтесь о своих близких», — поделился канцлер.
Согласно информации от австрийского телевидения ORF, в воскресенье днем человек упал в реку Глан в Каринтии. Экстренные службы немедленно начали спасательные действия, но, к сожалению, не смогли спасти человека. Сообщается, что в реку упал еще один человек, но его удалось спасти.

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#человек
#соболезнования
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При пожаре на складе курорта «Красная Поляна» пострадал человек
При пожаре на складе курорта «Красная Поляна» пострадал человек, он находится в больнице
06 августа 2023, 23:46

Фото: iStock/Distortion Media

После возгорания на складе курортной зоны «Красная Поляна» в Адлерском районе Сочи начата проверка со стороны местной прокуратуры. О происшествии сообщили в пресс-службе регионального надзорного органа через их телеграм-канал.
Согласно информации от Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю, в воскресенье в селе Эсто-Садок на улице Эстонской возник пожар площадью 20 м², который был ликвидирован в течение часа. Изначально сообщалось, что жертв и пострадавших нет.

Однако позже от прокуратуры стало известно, что во время пожара получил травмы один из работников компании и сейчас он находится в стационаре.

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В Нью-Йорке напротив ООН проходит акция против финансирования Украины и поставок ей оружия
06 августа 2023, 21:30

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Акция протеста против продолжения финансовой поддержки Украины и ее вооружения проходит напротив штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что на акции протеста собрались десятки человек с плакатами, которые выражают протест против вооружения Киева и призыв о начале переговоров без предварительных условий. Также есть плакаты с призывами о роспуске НАТО.

Сообщается, что движение «Человечество за мир» — инициатор происходящей акции. Участники протеста собрались также и для того, чтобы почтить память погибших «в ненужных и геноцидных бомбардировках Хиросимы и Нагасаки, осуществленных США».

Напомним, каждый год 6 и 9 августа весь мир вспоминает ужасную трагедию, когда два японских города Хиросима и Нагасаки стали жертвами первых ядерных бомбардировок США. Ранее учредитель Царьграда Константин Малофеев заявил, что  США «во имя торжества глобального Содома» готовы воевать с РФ до последнего украинца, поляка или литовца. Он также отметил, что американское преступление против Японии ничем не оправдано. 

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#запорожье
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В Краснодарском крае в ДТП погибли четыре человека
06 августа 2023, 21:20

Фото: iStock/ Motortion

Четыре человека погибли, трое пострадали в ДТП с четырьмя легковыми автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУМВД.
Отмечается, что ЧП произошло на 16-м километре трассы «Тамань-Веселовка» в Темрюкском районе. В ведомстве сообщили, что в двух автомобилях скончались водители и пассажиры, в двух других машинах трое человек пострадали.

Напомним, ранее в Москве произошла авария с участием автомобиля «Шкода» в районе Кронштадтского бульвара. По словам очевидцев, за рулем был молодой парень. Ребенок перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора, когда он попал под автомобиль.

Водителя белой Skoda Yeti, который сбил 7-летнего ребенка на Кронштадтском бульваре в Москве, задержали. Отмечается, что на водителя автомобиля завели уголовное дело. Ему грозит до двенадцати лет тюремного заключения.

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#уголовное дело
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#чат
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Задержан водитель, который насмерть сбил ребёнка в Москве
06 августа 2023, 21:02

Фото: iStock/Rawf8

Водителя белой Skoda Yeti, который сбил 7-летнего ребенка на Кронштадтском бульваре в Москве, задержали. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.
Отмечается, что на водителя автомобиля завели уголовное дело. Ему грозит до двенадцати лет тюремного заключения.

Напомним, ранее в Москве произошла авария с участием автомобиля «Шкода» в районе Кронштадтского бульвара. По словам очевидцев, за рулем был молодой парень. Ребенок перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора, когда он попал под автомобиль.

Водитель выходил из машины и пытался поднять пострадавшего, но после решил уехать. Ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимационном автомобиле. На месте происшествия работают оперативные службы. 

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#авария
#ребёнок
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#автомобиль
#уголовное дело
#иномарка
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#водитель
#происшествия
#машины
#чат
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В Абхазии изъяты тысячи литров несертифицированного алкоголя
06 августа 2023, 19:45

Фото: istockphoto/bhofack2

Крупную партию несертифицированного алкоголя (3,5 тысячи литров) изъяли в Гагрском районе Абхазии, сообщает пресс-служба МВД республики.
На прошлой неделе сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции изъяли алкоголь и признали его непригодным к употреблению. Вся продукция будет уничтожена.

Ранее сообщалось, что в России наблюдается рост потребления алкоголя. При этом россияне больше всего предпочитают слабоалкогольные напитки, пиво и пивную продукцию. Об этом «Радио 1» рассказал директор Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз.

По словам эксперта, главным алкогольным напитком у россиян считается пиво. В общем объёме потребления этот вид алкоголя занимает все 80%.

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#алкоголь
#туризм
#полиция
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Иномарка сбила ребенка на большой скорости в Москве
Мужчина на иномарке сбил ребенка и скрылся с места ДТП
06 августа 2023, 19:33

Фото: istockphoto / Galina Vetertsovskaya

Авария с участием автомобиля «Шкода» произошла в районе Кронштадтского бульвара. Об этом сообщает РЕН-ТВ с отсылкой на личный источник.
По словам очевидцев, за рулем был молодой парень. Ребенок перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора, когда он попал под автомобиль.
 
Водитель выходил из машины и пытался поднять пострадавшего, но после решил уехать. Ребенок в тяжелом состоянии находится в реанимационном автомобиле. Водителя разыскивают. На месте происшествия работают оперативные службы. Подробности ДТП уточняются. 

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Подросток утонул в реке после побега из детского лагеря в Волгоградской области.

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#сво
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Подросток утонул в реке после побега из детского лагеря в Волгоградской области
06 августа 2023, 19:32

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Старший помощник руководителя управления по взаимодействию со СМИ регионального управления СК РФ Дарья Буянова сообщила, что тело 14-летнего подростка, который сбежал из детского лагеря в Волгоградской области, было обнаружено в реке Иловля.
Отмечается, что на погибшем не нашли телесных повреждений. Также отсутствуют признаки криминального характера гибели несовершеннолетнего.

По предварительной информации, в пятницу, 4 августа подросток вместе со своим другом сбежали из детского лагеря в селе Умет в Камышинском районе Волгоградской области. Несовершеннолетние решили искупаться на реке Иловля в необорудованном для плавания месте.

По факту инцидента проводится проверка. 

Напомним, ранее в Москве во время купания в Большом Садовом пруду утонул мужчина. Пропавший по имени Дилшод вместе с другом отдыхал на Большом садовом пруду в Тимирязевском районе, прыгнул в воду и не вынырнул. 

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