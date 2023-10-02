В китайской провинции упал пассажирский самолет

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В провинции Аньхой упал пассажирский самолет.
Об этом сообщил китайский информационный портал «Пэнпай».
Авиалайнер с пассажирами на борту упал на востоке Китая 1 октября. Информации о том, куда он летел, и сколько человек было на борту, пока не сообщается.
Самолёт принадлежит авиаклубу «Аньхой цзиньин» («Золотой орел Аньхоя»). Данные о пострадавших уточняются. Началось расследование происшествия. Обстоятельства станут известны позднее.
Ранее сообщалось, что самолет разбился при попытке сесть в аэропорту малийского города Гао. Борт потерпел крушение и разбился около аэропорта. После этого он загорелся.
Также сообщалось, что в Пензенской области около деревни Князь-Умёт упал самолет. Он зацепился за линии электропередач. Пилот воздушного судна погиб. На земле пострадавших нет.
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Авиалайнер с пассажирами на борту упал на востоке Китая 1 октября. Информации о том, куда он летел, и сколько человек было на борту, пока не сообщается.
Ранее сообщалось, что самолет разбился при попытке сесть в аэропорту малийского города Гао. Борт потерпел крушение и разбился около аэропорта. После этого он загорелся.
Также сообщалось, что в Пензенской области около деревни Князь-Умёт упал самолет. Он зацепился за линии электропередач. Пилот воздушного судна погиб. На земле пострадавших нет.
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Мария Фирсова