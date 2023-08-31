В китайском цирке мотоцикл взорвался во время исполнения трюка

Фото: istockphoto/Georgiy Datsenko
В Китае мотоцикл взорвался в цирке в провинции Шанси во время номера, который исполняли два каскадёра.
Телеграм-канал RT пишет, что двое мотоциклистов выполняли мёртвую петлю внутри стальной сферы. Один из каскадёров упал. После этого байк загорелся.
Сотрудники цирка пытались потушить пламя из огнетушителей. В это время второй мотоциклист нарезал круги прямо над огнём. Зрители поторопились вывести детей из зала.
Пострадавший мотоциклист госпитализирован, серьёзных травм ему удалось избежать.
Ранее сообщалось, что в Барнаульском цирке гимнастка сорвалась с высоты и упала на арену на глазах у десятков зрителей. 23-летняя гимнастка сорвалась с лент и упала навзничь.
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Сотрудники цирка пытались потушить пламя из огнетушителей. В это время второй мотоциклист нарезал круги прямо над огнём. Зрители поторопились вывести детей из зала.
Ранее сообщалось, что в Барнаульском цирке гимнастка сорвалась с высоты и упала на арену на глазах у десятков зрителей. 23-летняя гимнастка сорвалась с лент и упала навзничь.
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Мария Фирсова