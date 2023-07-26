В Клину дворник попытался изнасиловать четвероклассницу, заманив в подвал

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В Клину на улице Карла Маркса заманил в свою каморку десятилетнюю девочку, где попытался надругаться над ней, однако ребенку удалось сбежать. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Женщина обратилась в полицию и уже через два дня педофил был задержан. Оказалось, что он является сотрудником жилсервиса РЭУ-8. По данному факту возбуждено уголовное дело.
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