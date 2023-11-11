В Коломне из-за атаки БПЛА выбило стекла в доме

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В Коломне произошел взрыв в результате налета беспилотного летательного аппарата, сообщает телеграм-канал «112».
Экстренные службы направлены на место происшествия. По текущей информации, ни Министерство обороны, ни местные власти пока не предоставили комментарии по этому поводу.
В результате прилета беспилотника в Коломне было повреждено одно здание, включая выбитый стекла. По предварительной информации, пострадавших нет.
Также в телеграм-канал Baza отмечает, что сбитый над Коломной беспилотник предпринимал попытку атаки на конструкторское бюро машиностроения на Окском проспекте.
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В результате прилета беспилотника в Коломне было повреждено одно здание, включая выбитый стекла. По предварительной информации, пострадавших нет.
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Артем Кузьмин