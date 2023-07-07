В Коломне молния ударила в дерево рядом со спасающимися от грозы людьми

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В подмосковной Коломне молния ударила в дерево рядом со спасающимися от грозы людьми, сообщает телеграм-канал 112.
На ролике, опубликованном на этом ресурсе, видно, как несколько человек пытаются преодолеть поток воды, которая доходит им почти до пояса. Внезапно в дерево рядом бьёт молния.
Подтверждения этой информации из официальных источников пока не поступало.
По сведениям телеграм-канала, сильные затопления наблюдаются в районе станции Голутвин. По предварительным данным, в результате урагана никто не пострадал.
Сообщается, что сильный ливень накрыл сразу несколько городских округов Московской области. Местами затопило даже подъезды.
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Подтверждения этой информации из официальных источников пока не поступало.
Сообщается, что сильный ливень накрыл сразу несколько городских округов Московской области. Местами затопило даже подъезды.
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Лора Луганская