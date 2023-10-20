В Коломне служебная собака обнаружила наркотики в сигаретах

Фото: пресс-служба УФСИН России по Московской области
В коломенском СИЗО-6 служебная собака учуяла наркотические вещества в продуктово-вещевой передаче для осужденного. Об этом сообщила пресс-служба УФСИН России по Московской области.
Запрещенные вещества были обнаружены в посылке для осужденного по статье ст. 228 ч.2 УК РФ «Незаконный оборот наркотиков в особо крупном размере». Фильтры 19 сигарет пропитаны неизвестным белым веществом. После экспертизы сотрудники установили, что это производным наркотического средства метилфедрон.
В следственном изоляторе сразу задержали девушку, которая принесла передачку для заключенного. В ходе обыска у неё обнаружили и изъяли шприцы с остатками вещества.
Стоит отметить, что в настоящий момент на гражданку возбуждено уголовное дело по статье 228. часть 1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств».
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Мира Полтева