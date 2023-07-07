В Коломне женщина попала в больницу после удара молнии

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В Коломне от удара молнии пострадала женщина, сообщает телеграм-канал Baza.
Молния ударила у здания вокзала. В этот момент там находилась 43-летняя женщина. По данным телеграм-канала, она получила ожог первой степени. Пострадавшую госпитализировали, её состояние медики оценивают как средней степени тяжести.
Как уточняет РИА Новости, молния ударила в самокат, рядом с которым проходила женщина. Она получила ожоги ступней.
Подтверждения этой информации из официальных источников пока не поступало.
Сильный ливень в пятницу вечером накрыл сразу несколько городских округов Московской области. Ранее сообщалось, что в Коломне молния ударила в дерево рядом со спасающимися от грозы людьми.
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Как уточняет РИА Новости, молния ударила в самокат, рядом с которым проходила женщина. Она получила ожоги ступней.
Сильный ливень в пятницу вечером накрыл сразу несколько городских округов Московской области. Ранее сообщалось, что в Коломне молния ударила в дерево рядом со спасающимися от грозы людьми.
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Лора Луганская