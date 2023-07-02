В Колумбии произошло столкновение военных самолетов

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Два военных самолёта столкнулись во время тренировки
«Подъём» пишет, что офицеры ВВС Колумбии готовились к выступлению на параде. Оба пилота катапультировались: один погиб на месте, второй госпитализирован.
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Мария Фирсова