В Колумбии задержан сын президента и его бывшая жена по делу об отмывании денег

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Сына президента Колумбии Густаво Петро и его экс-жену обвиняют в отмывании денег.
Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на заявление генеральной прокуратуры страны.
Николас Петро, который занимается политикой в провинции Атлантико, также обвиняется в незаконном обогащении. По версии следствия, он брал деньги у наркоторговцев в обмен на включение их в мирные инициативы своего отца, президента Колумбии.
Также прокуратура обвиняет в отмывании денег и нарушении личных данных экс-жене Николаса Петро Дайсурис дель Кармен Васкес.
Густаво Петро пообещал, что не вмешается в расследование уголовного дела в отношении своего сына. По словам президента, ему очень больно «от такого саморазрушения, от того, что один из детей окажется в тюрьме».
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Николас Петро, который занимается политикой в провинции Атлантико, также обвиняется в незаконном обогащении. По версии следствия, он брал деньги у наркоторговцев в обмен на включение их в мирные инициативы своего отца, президента Колумбии.
Густаво Петро пообещал, что не вмешается в расследование уголовного дела в отношении своего сына. По словам президента, ему очень больно «от такого саморазрушения, от того, что один из детей окажется в тюрьме».
«Моему сыну я желаю удачи и сил. Пусть эти события сформируют его характер, и он сможет задуматься о своих собственных ошибках», — написал Густаво Петро в Twitter.Читайте также:
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Мария Фирсова