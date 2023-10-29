В Коми локализовали пожар на неэксплуатируемом нефтяном резервуаре

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В МЧС России сообщили, что возгорание в Коми, которое возникло на выведенном из эксплуатации нефтяном резервуаре, откуда, по данным региональных властей, огонь перекинулся на соседний резервуар с нефтью, локализовано.
Напомним, один человек погиб, ещё один пострадал во время возгорания на нефтерезервуаре в Коми. ЧП случилось на объекте в районе поселка Возей в Усинске. Возгорание вспыхнуло во время проведения огневых работ. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности.
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