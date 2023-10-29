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В Коми локализовали пожар на неэксплуатируемом нефтяном резервуаре

МЧС: в Коми локализовали пожар на неэксплуатируемом нефтяном резервуаре
29 октября 2023, 20:36
Фото: iStock/Diy1

Фото: iStock/Diy1

В МЧС России сообщили, что возгорание в Коми, которое возникло на выведенном из эксплуатации нефтяном резервуаре, откуда, по данным региональных властей, огонь перекинулся на соседний резервуар с нефтью, локализовано.

Ранее министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич сообщила, что возгорание на неэксплуатируемом нефтяном резервуаре в Коми перекинулось на соседний резервуар, где есть нефть. По словам Киселевич, угроза отсутствует, так как нефтепровод находится под землей.

Напомним, один человек погиб, ещё один пострадал во время возгорания на нефтерезервуаре в Коми. ЧП случилось на объекте в районе поселка Возей в Усинске. Возгорание вспыхнуло во время проведения огневых работ. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности.

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В аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля
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#пожар
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#нефть
#человек
#возгорание
#министр
#коми
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В аэропорту Махачкалы усилились беспорядки
29 октября 2023, 20:46

Фото: iStock/Wirestock

В аэропорту Махачкалы разъяренная толпа в поисках граждан Израиля врывается в каждое помещение. Об этом сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».
Отмечается, что испуганные работники аэропорта пытаются спрятаться. Толпа людей сносит ограждение аэропорта в поисках евреев.

Напомним, в аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Объявлено усиление. Сообщается, что митингующие требуют изгнать евреев из республики.

Также жители Дагестана проверяют паспорта у пассажиров, которые выезжают из аэропорта машинах, в поисках людей, прилетевших из Израиля. Толпу людей никто не разгоняет, она продолжает находится рядом с авиагаванью. На данный момент задержано более тридцати человек.

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В Коми локализовали пожар на неэксплуатируемом нефтяном резервуаре

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#жители
#человек
#коми
#работники
#дагестан
#аэропорт
#протесты
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В аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля
Говорит Москва: в аэропорту Махачкалы объявлено усиление из-за рейса из Израиля
29 октября 2023, 20:13

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В аэропорту Махачкалы собрались протестующие из-за прибытия рейса из Израиля. Объявлено усиление. Об этом сообщает канал «Говорит Москва».
Сообщается, что митингующие требуют изгнать евреев из республики. Также жители Дагестана проверяют паспорта у пассажиров, которые выезжают из аэропорта машинах, в поисках людей, прилетевших из Израиля. 

Отмечается, что толпу людей никто не разгоняет, она продолжает находится рядом с авиагаванью. По данным пресс-службы МВД по республике, более тридцати человек были задержаны за участие в акции протеста.

Ранее сообщалось, что в Волновахе под Донецком расстреляли 9 человек, среди погибших дети. Среди убитых члены одной семьи по фамилии Капканец, а также их друзья.

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#мвд
#пожар
#школьник
#жители
#человек
#коми
#акции
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В Волновахе под Донецком расстреляли 9 человек, среди погибших дети
29 октября 2023, 19:41

Фото: iStock/gorodenkoff

Среди убитых члены одной семьи по фамилии Капканец, а также их друзья.
Среди убитых члены одной семьи по фамилии Капканец, а также их друзья.
 
Baza пишет, что 28 октября в 2 часа ночи у жителей частного дома проищошёл конфликт с неизвестными людьми в военной форме без опознавательных знаков.
 
Об этом следователям сообщили соседи расстрелянной семьи Капканец. Из-за чего случился конфликт и причастны ли люди в форме к убийству семьи, выясняют. На данный момент установлены тела 53-летнего хозяина дома Эдуарда, его жены Татьяны, сына — Александра, супруги сына — Екатерины и брата Екатерины — 20-летнего Дмитрия.

Также найдены трупы двоих детей. Личности еще двоих убитых человек устанавливают. Все 9 жителей дома были расстреляны. Их обнаружили в разных комнатах.

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#убийство
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#расследование
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В Бразилии 12 человек погибли во время крушения самолёта
29 октября 2023, 19:33

Фото: iStock/RamonCast

В Бразилии 12 человек скончались в результате крушения самолёта.
Небольшой самолёт разбился 29 октября недалеко от аэропорта в городе Риу-Бранку на северо-западе Бразилии. Телеканал Globo сообщает, что самолёт взорвался при падении возле взлетно-посадочной полосы аэропорта.
 
Все, кто находился в самолете, погибли. Среди пассажиров был годовалый ребенок.
 
Борт марки Caravan- собственность частной компании. Он выполнял рейс из Рио-Бранко в Энвиру.

Ранее сообщалось, что во время взрыва на шахте имени Костенко в Караганде погибли 45 человек. Об этом сообщает МЧС Республики Казахстан. Тела 45 погибших шахтёров найдены, продолжаются поиски одного шахтера. Работы ведутся в районе двух добычных участков, которые расположены на расстоянии порядка 6 км друг от друга.

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#самолет
#авария
#чп
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Московский школьник пообещал расстрелять одноклассников за оскорбление его мамы
29 октября 2023, 19:14

Фото: iStock/Prathaan

В Тимирязевском районе Москвы одиннадцатиклассник, который долгое время страдает от травли одноклассников, пообещал расстрелять их, так как они называют его маму проституткой. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
17-летний школьник утверждал, что расстреляет своих обидчиков после осенних каникул. По его словам, весь класс принял его слова за шутку, однако некоторые одноклассники испугались, удалили свои сообщения с оскорблениями, после чего рассказали об угрозах старшеклассника директору учебного заведения и сотрудникам правоохранительных органов.

Сотрудники полиции поговорили с подростком и установили личности школьников, которые длительное время оскорбляли молодого человека и его маму. По факту происшествия проводится проверка.

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#школьник
#коми
#происшествия
#сотрудники
#расстрел
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В Коми пожар на пустом резервуаре перекинулся на цистерну с нефтью
29 октября 2023, 18:59

Фото: iStock/OlgaMiltsova

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич сообщила, что возгорание на неэксплуатируемом нефтяном резервуаре в Коми перекинулось на соседний резервуар, где есть нефть. Об этом Киселевич написала в своем телеграм-канале.
По словам Киселевич, угроза отсутствует, так как нефтепровод находится под землей.

Напомним, один человек погиб, ещё один пострадал во время возгорания на нефтерезервуаре в Коми. ЧП случилось на объекте в районе поселка Возей в Усинске. Возгорание вспыхнуло во время проведения огневых работ. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности. 

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Больница в Газе, где укрываются 12 тысяч человек, подверглась обстрелу
#дело
#чп
#человек
#возгорание
#коми
#пожар
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В Краснодаре футболист ударил арбитра, который показал желтую карточку
29 октября 2023, 18:55

Фото: istockphoto.com/matimix

В Краснодаре футболист отправил главного арбитра в нокаут после того, как он показал ему желтую карточку.
Инцидент случился 28 октября во время матча любительской лиги Краснодара AFL между командами «Изумруд» и «Тлюстенхабль».
 
На кадрах видно, как один из футболистов сталкивается с другим, падает на поле от боли. Потом звучит свисток и арбитр показывает футболисту желтую карточку. Спортсмен считает такое решение несправедливым и бросается на судью с кулаками. После первого же удара арбитр падает на поле.
 
Матч завершили досрочно. Арбитру понадобилась помощь врачей, его удалось привести в чувства. 

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#футбол
#спорт
#драка
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Больница в Газе, где укрываются 12 тысяч человек, подверглась обстрелу
Al Hadath: больница «Аль-Кудс» в секторе Газа подверглась атаке
29 октября 2023, 18:38

Фото: iStock/Roman Novitskii

Больница «Аль-Кудс» в секторе Газа, где укрываются около 12 тысяч жителей, подверглась обстрелу. Об этом сообщает телеканал Al-Hadath.
По информации МВД Палестины, Армия Обороны Израиля также нанесла удар по окрестностям госпиталя в районе Тель-аль-Хава к югу от города Газа.

Ранее сообщалось, что руководство больницы Организации Красного полумесяца Палестины «Аль-Кудс» в городе Газа получило предупреждение от израильских военных о намерении нанести удары по госпиталю, где помимо 400 пациентов нашли укрытие от бомбежек около 12 тысяч жителей сектора Газа. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#мвд
#операция
#израиль
#армия
#война
#больницы
#министр
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В Ненецком автономном округе экстренно сел вертолёт
29 октября 2023, 18:36

Фото: istockphoto/RobsonPL

Вертолет Ми-8 с 16 пассажирами экстренно приземлился в Ненецком автономном округе.
Вертолет Ми-8 АО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» экстренно сел в Ненецком автономном округе. По предварительной информациия, из-за отказа одного из двигателей, пишет Telegram-канале Северо-Западной транспортной прокуратуры.
 
Вертолет с 16 пассажирами и тремя членами экипажа 29 октября летел из Нарьян-Мара. У месторождения им. А. Титова отказал левый двигатель. Несмотря на поломку, вертолёт благополучно приземлился в пункте назначения.
 
Транспортная прокуратура проведёт проверку обстоятельств и техническое состояние вертолета. Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров.

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#вертолёты
#чп
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