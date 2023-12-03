В Коми медведь-шатун снял скальп с лесозаготовщиков

Фото: istockphoto/JNevitt
ЧП случилось в 60 км от посёлка Троицко-Печорское.
«112» сообщает, что четверо вахтовиков валили лес. В это время к ним вышел медведь. Двое рабочих сбежали, ещё двое не успели.
Хищник кинулся на людей и терзал их, пока его не спугнули.
38-летнему мужчине медведь снял скальп с лица, сломал кости носа и укусил за бедро. 34-летнему напарнику диагностировали скальпированную рану головы, а также перелом правого предплечья. Пострадавших работников доставили в больницу.
Медведя ищут охотники и егеря. К поиску привлекли вертолёт. По предварительной версии, зверь не впал в спячку из-за того, что не успел накопить достаточно жира для зимовки.
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Хищник кинулся на людей и терзал их, пока его не спугнули.
38-летнему мужчине медведь снял скальп с лица, сломал кости носа и укусил за бедро. 34-летнему напарнику диагностировали скальпированную рану головы, а также перелом правого предплечья. Пострадавших работников доставили в больницу.
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Мария Фирсова