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В Коми медведь-шатун снял скальп с лесозаготовщиков

03 декабря 2023, 11:11
Фото: istockphoto/JNevitt

Фото: istockphoto/JNevitt

ЧП случилось в 60 км от посёлка Троицко-Печорское.
«112» сообщает, что четверо вахтовиков валили лес. В это время к ним вышел медведь. Двое рабочих сбежали, ещё двое не успели.
Хищник кинулся на людей и терзал их, пока его не спугнули.

38-летнему мужчине медведь снял скальп с лица, сломал кости носа и укусил за бедро. 34-летнему напарнику диагностировали скальпированную рану головы, а также перелом правого предплечья. Пострадавших работников доставили в больницу.


Медведя ищут охотники и егеря. К поиску привлекли вертолёт. По предварительной версии, зверь не впал в спячку из-за того, что не успел накопить достаточно жира для зимовки.

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#животные
#медведи
#новости
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В Ноттингемшире батончиками с «волшебными грибами» отравились 10 человек
03 декабря 2023, 10:02

Фото: iStock/sudok1

10 жителей британского города Ноттингемшир отравились шоколадными батончиками, в состав которого входили конопля и вещества, обычно содержащиеся в галлюциногенных грибах.
Двое детей оказались в больнице, причём одна девочка –два раза, пишет The Mirror. Все пострадавшие были посетителями гастрономического фестиваля в Мэнсфилде. Людям стало плохо после того, как они съели конфеты Cali-Gold, которые купили на рынке. 

По словам Кайли Томлисон, её дочь съела 5 конфет, после чего её стало плохо. У неё начались сильные галлюцинации, рвота. Эти же шоколадные батончики ели и племянники женщины. Они страдали от таких же симптомов. 

Полицейские изъяла конфеты и отправили на судебно-медицинскую экспертизу. В некоторых батончиках обнаружили галлюциногенные препараты псилоцин и ТГК – вещество, входящее в состав конопли. Следы наркотических веществ содержала только небольшая партия сладостей. Данных о том, что они попали в другие конфеты, нет.

За продажу странных конфет арестовали 63-летнюю женщину, но освободили под залог.

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#отравление
#дети
#новости
#больница
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В Астрахани задержали экс-начальника отдела по борьбе с наркотиками
03 декабря 2023, 09:28

Фото: iStock/aee_werawan

Подполковник занимался покровительством местной ОПГ, распространявшей в городе запрещённые вещества.
SHOT пишет, что в Астрахани под следствием уже более трёх месяцев находится банда из пяти человек. Преступников задержали в конце августа 2023 года. Они попались на продаже 560 г прегабалина, который внесён в список сильнодействующих веществ, запрещённых к свободному обороту в России. 

Оказалось, что у задержанных есть и шестой подельник. Им оказался 39-летний подполковник полиции Эльмар Мустафаев. В астраханском управлении по контролю за оборотом наркотиков он был главой отдела, специализировавшегося на ОПГ и на борьбе с легализацией доходов от наркотиков. 

После задержания Мустафаева выяснилось, что он уволен со службы 27 ноября по выслуге лет (отработал в органах 16 лет). 
В управлении началась служебная проверка. Возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание — 8 лет колонии.

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#полиция
#наркотики
#происшествие
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В Турции задержали лидера действующей в России ОПГ
03 декабря 2023, 09:18

Фото: iStock/BrianAJackson

В воскресенье в Стамбуле задержали одного из руководителей действующей в РФ организованной преступной группировки Шамиля Амирова.
Об этом сообщил в соцсети X глава МВД Турции Али Ерликая.

«В результате операции Kafes-15 Шамиль Амиров, один из руководителей ОПГ Thieves in Law задержан в стамбульском районе Сарыер, где он жил», - сообщил Али Ерликая.
По его данным, Амирова разыскивал Интерпол по «синему» бюллетеню. Он обвиняется в мошенничестве. Министр дал обещание, что власти будут и дальше бороться с ОПГ, в том числе международными, а также с наркоторговцами.

Ранее в аэропорту Внуково полицейские задержали криминального авторитета Хизира Акбулатова. Он несколько лет скрывался от российского правосудия за границей, сообщает пресс-служба МВД РФ.

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#турция
#происшествие
#задержание
#новости
#полиция
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Глава МВД Франции Дарманен: Жертвами нападения в Париже стали туристы
03 декабря 2023, 09:01

Фото: iStock/Ben185

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что погибшим в результате нападения в Париже оказался гражданин Германии, ещё двое пострадавших тоже туристы.
Ранее агентство France-Presse, ссылаясь на источники в полиции сообщало о погибшем и раненом в результате нападения с ножом в Париже. 

Нападавший –француз 1997 года рождения. Он был приверженцем радикального исламизма и страдал психическими расстройствами.

По словам министра, в 2016 году нападавшего осудили за планирование другого нападения. Он был под надзором французских служб безопасности. Задержанный сказал полиции, что был «расстроен» ситуацией, которая сложилась, в секторе Газа.

Как сообщало издание Le Monde, нападавший перед задержанием кричал «Аллах Акбар!».

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В Хабаровском крае в пожаре погибли мать и трое детей
#франция
#париж
#новости
#происшествие
#туристы
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В Хабаровском крае в пожаре погибли мать и трое детей
03 декабря 2023, 08:29

Фото: istock / photovs

В Хабаровском крае возбудили уголовное дело по факту гибели 33-летней женщины и детей 5, 7 и 15 лет в пожаре.
Об этом сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Хабаровскому краю и ЕАО. Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». 

В ночь на 3 декабря пожар случился в двухэтажном деревянном доме на улице Лермонтова в рабочем поселке Охотск. Прибыв на место, спасатели обнаружили пять человек без признаков жизни. Женщина и дети погибли. 

На месте реанимировали 33-летнего отца семейства. Его госпитализировали в Охотскую районную больницу. За медицинской помощью обратились также трое соседей. У них диагностировали отравление продуктами горения легкой степени.

По данным спасателей, пожар начался на первом этаже. Его площадь не превышала 10 квадратных метров. По предварительной версии, пожар случился из-за ненадлежащей эксплуатации отопительного оборудования. 

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#пожар
#дети
#новости
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«Зеркало недели»: В украинских Сумах прозвучали взрывы
03 декабря 2023, 06:01

Фото: iStock/Victoria_Kotlyarchuk

В украинском городе Сумы прогремело несколько взрывов, сообщает местное издание «Зеркало недели». Других сведений не приводится, городские власти также пока никак не прокомментировали ситуацию.
Ранее со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации сообщалось об объявлении воздушной тревоги сразу в нескольких областях Украины —  Сумской, Черниговской, Харьковской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Одесской, Кировоградской и Николаевской, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области.

Напомним, что с 10 октября прошлого года ВС РФ наносят удары по украинским энергетическим, оборонно-промышленным и военным объектам по всей территории страны. По словам президента России Владимира Путина первая атака стала ответом на теракт на Крымском мосту, который устроило киевское руководство. С этого момента в украинских населённых пунктах ежедневно объявляется воздушная тревога.

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#украина
#взрывы
#воздушная тревога
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На юге Украины сразу в шести областях зазвучали сирены воздушной тревоги
03 декабря 2023, 03:12

Фото: iStock/LeMusique

Воздушная тревога объявлена сразу в шести областях южной Украины — Винницкой, Хмельницкой, Черновицкой, Одесской, Кировоградской и Николаевской, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Сигнал тревоги первоначально услышали в Одесской области около 01:00 мск,после чего он начал распространяться на запад.

Ранее телеканал РЕН ТВ сообщил об объявлении воздушной тревоги в Сумской, Черниговской, Николаевской, Харьковской, Кировоградской и Полтавской областях Украины.

Напомним, что с 10 октября прошлого года ВС РФ наносят удары по украинским энергетическим, оборонно-промышленным и военным объектам по всей территории страны. По словам президента России Владимира Путина первая атака стала ответом на теракт на Крымском мосту, который устроило киевское руководство. С этого момента в украинских населённых пунктах ежедневно объявляется воздушная тревога.

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#воздушная тревога
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AFP: Погибшим при нападении в Париже оказался турист из Германии
03 декабря 2023, 02:23

Фото: iStock/Motortion

Нападению на парижской набережной Гренель подверглись туристы, при этом погибший оказался гражданином Германии. Об этом сообщило Агентство Франс-Пресс (AFP) со ссылкой на слова министра внутренних дел Франции. Жеральд Дарманен сообщил, что в результате инцидента пострадало два человека
Злоумышленник ещё в 2016 году был осужден за планирование другого нападения и находился под надзором служб безопасности Франции. При задержании он сказал полиции, что «расстроен» ситуацией в секторе Газа.



Как сообщало ранее издание Le Monde, нападавший, который перед задержанием кричал «Аллах Акбар!», является гражданином и уроженцем Франции. Ему около 25 лет, он был известен приверженностью радикальному исламизму и психическими расстройствами.

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#париж
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#франция
#нападение
#туристы
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ТАСС: В результате нападения в Париже погиб один человек, ещё один ранен
03 декабря 2023, 01:36

Фото: iStock/Ben185

Неизвестный с ножом напал на прохожих неподалёку от Эйфелевой башни в Париже, пишет ТАСС со ссылкой на министра внутренниз дел и заморских территорий Франции Жеральда Дарманена.
«Сотрудники полиции только что мужественно остановили напавшего на прохожих в Париже в районе набережной Гренель. Один человек был убит, еще один был ранен и получил помощь от парижской пожарной бригады. Пожалуйста, избегайте этого района», — написал глава французского МВД на своей странице в соцсети X, ранее известной как Twitter.

По информации газеты Le Monde, нападавший, который перед задержанием кричал «Аллах Акбар!», является гражданином и уроженцем Франции. Ему около 25 лет, он был известен приверженностью радикальному исламизму и психическими расстройствами. 

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#париж
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