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В Коми медведица, которая напала на рабочих, вернулась в берлогу

03 декабря 2023, 17:06
Фото: istockphoto/JNevitt

Фото: istockphoto/JNevitt

Медведицу, которая напала на четверых рабочих в лесу, продолжают искать, но не могут найти.
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Коми Екатерина Киселевич предполагает, что медведица могла уснуть, пишет «МК».

«В ближайшее время местный охотовед с охотниками обследуют лесную территорию. Есть большая вероятность, что дикие животные обратно лягут в спячку»,- сообщила Киселевич в своём телеграм-канале.

Если будет необходимо, по её словам, проведут мероприятия по охоте. Срок охоты на медведя - 31 декабря.

Напомним, четверо вахтовиков валили лес. В это время к ним вышел медведь. Двое рабочих сбежали, ещё двое не успели.
Хищник кинулся на людей и терзал их, пока его не спугнули.

38-летнему мужчине медведь снял скальп с лица, сломал кости носа и укусил за бедро. 34-летнему напарнику диагностировали скальпированную рану головы, а также перелом правого предплечья. Пострадавших работников доставили в больницу.

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#медведи
#новости
#животные
#происшествие
#животное
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В Подмосковье на Новорижском шоссе из-за снегопада в ДТП попали 20 машин
03 декабря 2023, 16:51

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

Массовая авария случилась на Новорижском шоссе в Подмосковье из-за скользкой дороги и снегопада.
В ДТП никто не пострадал, пишет ТАСС. Движение автотранспорта на данном участке дороги затруднено.

В пресс-службе ГУ МВД России по Московской области уточняют, что на 51 км трассы М-9 «Балтия» случилось два ДТП.

«По предварительное информации, водитель, ха рулём Datsun не справился с управлением и совершил попутное столкновение с движущейся впереди автомашиной Audi», - объяснили в пресс-службе.
В Московском регионе идёт сильный снегопад. Согласно экстренному предупреждению Гидрометцентра РФ, возможны метель, усиление ветра до 16 м/с, гололедица. 

Ранее сообщалось, что московский регион атакует мощный циклон Оливер. По данным центра ФОБОС, это редкий тропический атмосферный вихрь, который зародился над Лигурией в Италии. Со второй половины воскресенья и до утра понедельника выпадет около трети от всей нормы за месяц.

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#общество
#дтп
#происшествие
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В Петербурге задержали мужчину, изнасиловавшего трёх несовершеннолетних девочек
SHOT: в Петербурге задержали педофила, который изнасиловал трёх девочек
03 декабря 2023, 16:42

Фото: iStock/BrianAJackson

В Петербурге задержали серийного педофила. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что в период с 2017 по 2023 год мужчина изнасиловал как минимум трёх девочке в возрасте до 17 лет. 

Удалось установить, что 26-летний Денис искал своих жертв в соцсетях и приглашал к себе домой, осознавая, что все его новые подруги несовершеннолетние. 

Таким образом он изнасиловал трёх девочке 14, 15 и 16 лет. После инцидентов каждая из них обращалась в полицию. В итоге сотрудникам правоохранительных органов удалось вычислить педофила и задержать его. Мужчина сознался в содеянном. 

При этом предполагается, что жертвами педофила могли стать и другие девушки. 

Насильнику грозит лишение свободы на срок до 15 лет. 

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#задержание
#мужчина
#педофилия
#полиция
#санкт-петербург
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В Екатеринбурге школьник избил продавца, не продавшую алкоголь
03 декабря 2023, 16:24

Фото: istockphoto.com/LoraLiu

В Екатеринбурге подросток избил женщину, не продавшую ему алкоголь.
Telegram-канал E1.RU пишет, что инцидент случился 2 декабря на улице Старых Большевиков в продуктовом магазине. Несовершеннолетний хотел купить алкоголь, но продавец отказалась продать спиртное. Парень начал ей угрожать и избивать.

Сотрудница громко закричала. Очевидцы сообщают, что школьник сломал руку мужчине, который попытался дать ему отпор. 

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге разыскивают мужчину, переставшего узнавать родственников после инсульта.

Мужчина, который перенёс три инсульта, перестал узнавать родных, пишет E1. По словам жены 51-летнего екатеринбуржца, муж перестал узнавать её и их годовалого сына после третьего инсульта, который случился 29 ноября.

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#полиция
#новости
#происшествие
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В Москве девочка выпрыгнула из окна, чтобы убежать к подруге, к которой не пускала мама
SHOT: школьница в Москве спрыгнула с третьего этажа, чтобы сбежать к подруге
03 декабря 2023, 16:12

Фото: iStock/Marina Gordejeva

В Москве 14-летняя школьница выпрыгнула из окна третьего этажа, чтобы пойти к подруге, к которой не отпускала мама. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что инцидент произошёл прошлым вечером. В живом доме в районе Сокол между 14-летней девочкой и её мамой вспыхнул конфликт. Школьнице нужно было идти на дополнительные занятия, но она хотела пойти к подруге. 

После ссоры девочка заперлась в своей комнате и, не долго думая, нашла способ отправиться к подруге. Она оделась, открыла окно и выпрыгнула с третьего этажа. Девочка приземлилась в сугроб, после чего встала и пошла в гости, несмотря на возникшую боль в спине. 

Придя на место, она рассказала об этой истории, после чего мать подруги отвезла девочку в полицию, откуда вызвали скорую. Врачи госпитализировали подростка с подозрением на компрессионный перелом позвоночника. 

Теперь семья школьницы может встать на учёт. 

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#москва
#конфликт
#окно
#семья
#инцидент
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На Новорижском шоссе в ДТП попали 15 машин из-за снегопада
03 декабря 2023, 15:19

Фото: istockphoto/Anton Novikov

Авария парализовала движение по Новорижскому шоссе в сторону Москвы.
Baza пишет, что ДТП попали 15 машин. Виной топу снегопад, который накрыл Москву. По оценкам синоптиков, за воскресенье и ночь понедельника выпадет треть месячной нормы осадков. 

В районе Истры столкнулись несколько машин, а из-за плохой видимости остальные автомобили попали в ДТИ. В итоге 15 поврежденных автомобилей и перекрытое движение в сторону Москвы.

Ранее сообщалось, что Maybach российского рэпера Василия Вакуленко, известного поклонникам как Баста, попал в ДТП на выезде с питерской «Газпром Арены», где прошёл концерт артиста. Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», в момент аварии Баста сидел на заднем сидении автомобиля.

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#снег
#снегопад
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В Екатеринбурге мужчина после трех инсультов сбежал от жены из больницы
03 декабря 2023, 12:39

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

В Екатеринбурге разыскивают мужчину, переставшего узнавать родственников после инсульта.
Мужчина, который перенёс три инсульта, перестал узнавать родных, пишет E1. По словам жены 51-летнего екатеринбуржца, муж перестал узнавать её и их годовалого сына после третьего инсульта, который случился 29 ноября.

«Он не узнал сына и напал на него с ножом. Я вызвала полицию, а они «скорую». Его увезли в больницу», — сообщила женщина.
Когда жена приехала, чтобы забрать мужа домой, он сбежал от неё вместе со своими документами. 

«Ребенок в истерике ждёт его. Малыш бегает к дверям каждую ночь», — рассказывает женщина. 
Добровольческий отряд «Лиза Алерт» ищет мужчину. В день побега на нём были темно-синяя куртка, черная кофта, спортивные штаны и кроссовки. У мужчины короткие черные волосы с проседью и карие глаза. 

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#инсульт
#семья
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В Дагестане задержали двух девочек-подростков, избивших сверстницу
МВД: в Махачкале задержали девочек 16 и 17 лет за избиение сверстницы
03 декабря 2023, 12:29

Фото: iStock/Dzurag

Полицейские задержали двух девочек 16 и 17 лет, которые избили сверстницу в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Дагестану.
Днём ранее в сети появилось видео, на котором две девушки избивают руками и ногами третью, которая лежит на земле. Потерпевшая кричит, извиняется и просит их остановиться. 

Полицейским удалось установить участниц конфликта и доставить их вместе с родителями в отделение полиции. По данным следствия, подобные инциденты случались и ранее. 

В ходе допроса одна из участниц рассказала, что попавшая на видео драка произошла 20 сентября. Ей предшествовал длительный конфликт. Девочка рассказала, что её сверстница сначала угрожала, а потом оскорбила её мать. После этого допрашиваемая ударила свою оппонентку, развязалась драка, в которую вступила и третья участница. 

Девочки, избившие сверстницу, поставлены на учёт. По окончании следственных мероприятий в отношении юных девушек и их родителей будут приняты предусмотренные законом меры. 

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#дагестан
#задержание
#подростки
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Подростки убили 15-летнего школьника за то, что он был из другого района
03 декабря 2023, 12:23

Фото: istockphoto/Shutter2U

Иркутские подростки убили 15-летнего школьника за то, что он был с другого района. Десять человек подошли к нему с фразой из сериала и вонзили нож в шею.
SHOT пишет, что убийство произошло накануне примерно в 23.00 в Иркутске. 15-летний Егор вместе с друзьями стоял на остановке «Лисиха» на улице Байкальской. К ним подошла компания из десяти парней: от 16 до 20 лет. 

По словам подростков, бывших с Егором, подростки спросили у него: «С какого района, чушпан?». Завязался конфликт. Один из нападавших нанес удар ножом Егору в шею. После этого все сбежали. Парень скончался на месте.

Убийца задержан. Им оказался 16-летний местный околофутбольщик Вячеслав. Дома у него обнаружили нож, которым он убил погибшего. В августе 2023 года парень уже успел получить судимость за кражу. Также задержали одного из его подельников — 18-летнего безработного Максима Б., ранее не судимого. Остальных разыскивает полиция. 

Убийца и погибший проживали не в том районе, где произошло нападение. 

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Пока Вячеславу грозит до 15 лет колонии. Если дело будет переквалифицировано в другую статью — преступление, совершённое группой лиц, то всем участникам может грозить до 20 лет лишения свободы.

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#происшествие
#новости
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Жительница Омска отправила 6 кг золота ведьме из Подмосковья для снятия порчи
SHOT: жительница Омска отправила 6 кг золота ведьме из Щёлково для снятия порчи
03 декабря 2023, 12:09

Фото: iStock/vasantytf

Жительница Омска отправила шесть килограмм золота на 2,1 миллиона рублей ведьме из Подмосковья. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что 40-летняя женщина познакомилась в соцсети с потомственной колдуньей Розанной из Подмосковья. 

Ведьма рассказала женщине о накопившейся негативной энергии и порче, которую немедленно нужно снять. 

Для очищения от негативной энергии ведьма попросила золото. Жительница Омска собрала все свои ювелирные украшения. В общей сложности удалось отправить колдунье в подмосковный город Щёлково шесть килограмм золота на сумму 2,1 миллиона рублей. 

После отправки посылки женщина поняла, что её развели и потребовала возвращения драгоценностей. Но Розанна заявила, что для этого нужно заплатить ещё 430 тысяч рублей. 

Чтобы подтвердить новую сделку ведьма отправила «авансом» один килограмм украшений. Пострадавшая смогла вычислить, что посылка была передана из Мытищ. После этого она подала заявление в полицию, но в возбуждении уголовного дела ей было отказано, поскольку сотрудники полиции не увидели в случившемся состава преступления. 

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