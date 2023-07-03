В Коми полицейский убил любовницу после ссоры

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В Сыктывкаре полицейский после ссоры убил свою любовницу. Мужчину госпитализировали с ножевыми ранениями, пишет телеграм-канал SHOT.
По данным телеграм-канала, инцидент произошёл на улице Горького в столице Коми. 53-летний охранник городского ИВС Иван Худяев после встречи со своей любовницей из-за оживлённого спора несколько раз ударил её ножом так, что женщина скончалась на месте. После чего полицейский позвонил в экстренные службы с чистосердечным признанием.
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Андрей Гаврилов